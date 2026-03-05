Butikssäljare till Kläddax Köpcenter
Kläddax Köpcenter AB / Butikssäljarjobb / Sollefteå Visa alla butikssäljarjobb i Sollefteå
2026-03-05
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kläddax Köpcenter AB i Sollefteå
Är du vår nya stjärna och vill jobba hos oss?
Tycker du om mode, människor och personlig service? Då kan du vara den vi söker.
Som säljare hos oss möter du kunder med rådgivning, inspiration och ett genuint engagemang. Du arbetar med personlig försäljning, kassahantering och bidrar till att butiken är inspirerande, välkomnande och i toppskick. Tillsammans i teamet skapar ni en trivsam miljö där både kunder och kollegor känner sig sedda.
Vi tror att du:
• Tycker om att möta människor och bygga relationer
• Har ett intresse för mode och service
• Är trygg i dig själv och kan ta eget ansvar i arbetet
• Trivs med att arbeta självständigt och fatta egna beslut i kundmötet
• Motiveras av att ge varje kund en riktigt bra upplevelse
• Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav - din inställning är viktigast
Hos oss får du:
En kreativ arbetsplats med värme, engagemang och laganda. Vi arbetar i ett härligt tempo där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.Publiceringsdatum2026-03-05Om företaget
Vi är ett privatägt företag i Sollefteå. Butiken har funnits i 40 år och erbjuder dam- och herrmode samt skor för hela familjen från välkända varumärken.Övrig information
Omfattning: 50-75%
Anställning: Tillsvidare (6 månaders provanställning)
Lön: Enligt kollektivavtal
Rekryteringsprocessen kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas så vänta inte.
Skicka din ansökan till: kladdaxkopcenter@telia.com
Vänligen bifoga CV, personligt brev och foto. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Via mail
E-post: kladdaxkopcenter@telia.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kläddax Köpcenter AB
(org.nr 556813-2954) Jobbnummer
9780429