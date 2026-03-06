Butikssäljare till Iittala Outlet Kosta - sommarvikariat
2026-03-06
Till vår Iittala Outlet butik i Kosta söker vi:
Butiksäljare, sommarvikariat ca 18h/v
Sista ansökningsdag 2026-03-15
Som säljare hos oss har du i första hand ansvar för att varje kund känner sig välkommen och möts av den bästa tänkbara servicen samtidigt som du bidrar till det visuella intrycket i butiken, implementering av kampanjer och försäljningsoptimering.
Vi tror att du är en person som är resultatinriktad, driven och som älskar mötet med kunden. Du är en flexibel, lyhörd och kunnig säljare som brinner för service och försäljning. Du erbjuds en utmanande roll i ett internationellt, framgångsrikt företag med fantastiska varumärken!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Personlig försäljning och kundservice
Kassaarbete
Upplockning och påfyllning av varor
Daglig skötsel av butiken
Delaktighet och uppföljning av butikens nyckeltal
Vara en god företagsambassadör samt värna om våra varumärkens historia
Utbildning-/erfarenhetskrav
Erfarenhet av detaljhandeln, helst inom design, inredning eller mode där servicekänsla är av största vikt.
Flytande svenska och engelska i tal & skrift, fler språk är meriterande
Vi förväntar oss att
Du är en passionerad säljare som lägger ned mycket energi i ditt arbete
Du är teamorienterad
Du har god kommunikationsförmåga
Du är initiativtagande, självgående och framåt
Du är driven och lösningsorienterad
Tjänsten är ett sommarvikariat på ca 18h/v.
Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi intervjuar kandidater löpande så sök tjänsten genom att skicka in personligt brev och CV så snart som möjligt, sista ansökningsdag är 15 mars 2026.
För vidare frågor om tjänsten eller rekryteringen kontakta ansvarig butikschef via mail, Jeanette Gustavsson jeanette.gustavsson@fiskars.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fiskars Sweden (Vita) AB
(org.nr 556286-0477)
Stora Vägen 79 (visa karta
)
365 43 KOSTA Arbetsplats
Butik Jobbnummer
9782731