Butikssäljare till herrmodebutik på NK - helg/julextra

Cimbria Herrekiperingen AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-09-11


Vi söker nu helgextra säljare till NK Herrekipering på plan 2 i NK varuhuset.
Vi söker dig med erfarenhet från liknande butik/verksamhet som drivs av att jobba med hög servicenivå och nöjda, återkommande kunder.
Känner du till vår avdelning på NK, gillar klassiskt herrmode och känner att du skulle passa in i vårt team så välkommen med din ansökan.
Vi söker i första hand helgextra säljare varannan helg. Framåt nov/dec kan det även bli några vardagar.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: rekrytering@nkherrekipering.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare helgextra".

Arbetsgivare
Cimbria Herrekiperingen AB (org.nr 556027-8128)
Hamngatan 18-20 (visa karta)
111 47  STOCKHOLM

Arbetsplats
NK Herrekipering

Jobbnummer
9504074

