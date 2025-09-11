Butikssäljare till herrmodebutik på NK - helg/julextra
2025-09-11
Vi söker nu helgextra säljare till NK Herrekipering på plan 2 i NK varuhuset.
Vi söker dig med erfarenhet från liknande butik/verksamhet som drivs av att jobba med hög servicenivå och nöjda, återkommande kunder.
Känner du till vår avdelning på NK, gillar klassiskt herrmode och känner att du skulle passa in i vårt team så välkommen med din ansökan.
Vi söker i första hand helgextra säljare varannan helg. Framåt nov/dec kan det även bli några vardagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
