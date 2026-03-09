Butikssäljare till hemelektronikbutik i Knivsta
Junglia AB / Butikssäljarjobb / Knivsta Visa alla butikssäljarjobb i Knivsta
2026-03-09
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Knivsta
, Enköping
, Strängnäs
, Upplands-Bro
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en butikssäljare till en av våra kunder inom hemelektronik i Knivsta. Tjänsten passar dig som är teknikintresserad och trivs i en social och serviceinriktad roll.
Som butikssäljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på hemelektronik och tekniska tillbehör.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Kundservice och rådgivande försäljning
* Kassaarbete
* Varuplock och påfyllning
* Exponering av produkter och hålla butiken i ordning
Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass. Tidigare erfarenhet från butik eller elektronikförsäljning är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för teknik och människor
* Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
* Trivs i en försäljningsroll och gillar kundkontakt
* Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo vid behov
Vi erbjuder:
• Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
* Möjlighet att bygga erfarenhet inom elektronikbranschen
* Löpande stöd och uppföljning under uppdragets gång
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: knivsta@nexabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://nexabemanning.se/
741 32 KNIVSTA Arbetsplats
NexaBemanning Jobbnummer
9786277