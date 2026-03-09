Butikssäljare till hälsobutik i Tierp
Junglia AB / Butikssäljarjobb / Tierp Visa alla butikssäljarjobb i Tierp
2026-03-09
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Tierp
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
Vi söker nu en butikssäljare till en av våra kunder inom hälsobranschen i Tierp. Passar dig som brinner för hälsa, kost och kundservice.
Som butikssäljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på hälsoprodukter och kosttillskott.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Kundservice och rådgivande försäljning
* Kassaarbete
* Varuplock och påfyllning
* Exponering av produkter och hålla butiken i ordning
Arbetstider kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för hälsa och människor
* Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
* Trivs i en försäljningsroll och gillar kundkontakt
* Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo vid behov
Vi erbjuder:
• Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
* Möjlighet att bygga erfarenhet inom hälsobranschen
* Löpande stöd och uppföljning under uppdragets gång
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: tierp@nexabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://nexabemanning.se/
815 37 TIERP Arbetsplats
NexaBemanning Jobbnummer
9786263