Butikssäljare till Gottebiten Nordby
Gottebiten Strömstad AB / Butikssäljarjobb / Strömstad Visa alla butikssäljarjobb i Strömstad
2025-10-11
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gottebiten Strömstad AB i Strömstad
, Tanum
, Årjäng
, Uddevalla
, Mellerud
eller i hela Sverige
Vi i Gottebiten strävar efter att vara den självklara destinationen för handel av konfektyr, drycker och tobak med butiker i världsklass. Vi vill erbjuda våra kunder välkomnande butiker med fokus på upplevelse, pris, sortiment och kvalitet och vi har en målsättning att överträffa kundens förväntningar med vårt goda kundbemötande och en WOW-känsla i alla våra butiker!
Som butikssäljare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att skapa en positiv upplevelse för alla våra besökare.
Förmågor och kompetenser
Vi söker dig som är glad och driven i ditt arbete med ett starkt engagemang för att ge bästa möjliga service. Du är lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på problem som uppstår. Som person är du handlingskraftig och agerar proaktivt, tar initiativ och arbetar målmedvetet för att nå uppsatta mål. Du bidrar aktivt till gemenskap och goda relationer med både kunder och kollegor och är lojal mot företagets värderingar och mål.
Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor sköta den dagliga driften i butiken
Se till att butiken är välfylld och inbjudande
Ta emot och fylla på varor
Ta betalt och hantera kassasystemet
Delta i kundaktiviteter och kampanjer
Exponering och kampanjskyltning
Främja en bra upplevelse för alla våra besökare
Krav och kvalifikationer
Vi söker engagerade medarbetare som vill vara en del av vårt team. Du har en god förmåga att självständigt identifiera och utföra nödvändiga arbetsuppgifter, och du motiveras av att bidra till butikens framgång. I denna tjänsten är det meriterande med erfarenhet från handels. Du behöver också behärska svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder en visstidstjänst om 50% med tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du
En arbetsplats präglad av engagemang och gemenskap
Möjligheter att ett steg i taget utvecklas genom nya arbetsuppgifter och ansvarsområden
Möjligheten att vara en del av ett framgångsrik och växande koncern
Friskvårdsbidrag
Personalrabatter inom koncernen
Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund och Svensk Handel Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gottebiten Strömstad AB
(org.nr 556581-0248), http://www.gottebiten.se Arbetsplats
Gottebiten En Gros AB Kontakt
Marica Adolfsson marica.adolfsson@orvelin.se Jobbnummer
9552153