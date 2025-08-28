Butikssäljare till Golf Outlets i Löddeköpinge
2025-08-28
Golf Outlets öppnade dörrarna 1998 i Stockholm Quality Outlet, 2002 i Hede
Fashion Outlet Kungsbacka och i Löddeköpinge 2018. Vi erbjuder golfare möjligheten att handla det bästa inom golfutrustning och kläder till låga outletpriser året runt.
Vi samarbetar med de flesta ledande varumärkena och har alltid en välfylld butik med allt från färdiga paketset för nybörjaren och junioren till smidda klubbor för den mer avancerade golfaren.
Vi har ett välsorterat klädsortiment för både dam och herr och priserna ligger upp till 70% under ordinarie pris.
Vårt mål är att kunden lämnar Golf Outlets nöjda, glada och med känslan av att ha gjort en bra affär.
VI SÖKER DIG:
Som är utåtriktad med social kompetens.
Du brinner för sälj och service och har som målsättning att alltid ge kunden den bästa shoppingupplevelsen.
Vi vill att du har erfarenhet av försäljning i butik samt att du är aktiv och erfaren golfspelare.
Ange hcp i din ansökan.
Endast ansökningar med bifogat spel-hcp besvaras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: jobb@golfoutlets.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Golfoutlets R & C AB
(org.nr 556549-7749)
246 42 LÖDDEKÖPINGE Arbetsplats
Golf Outlets Jobbnummer
9481526