Butikssäljare till Gear4music Showroom (80 % Vikariat)
Gear4Music Sweden AB / Butikssäljarjobb / Sigtuna Visa alla butikssäljarjobb i Sigtuna
2026-06-25
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Brinner du för kundservice och har ett intresse för musik? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker en engagerad butikssäljare till vårt showroom i Rosersberg. Hos oss får du arbeta i en inspirerande miljö där du hjälper både nybörjare och erfarna musiker att hitta rätt utrustning. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att skapa en förstklassig kundupplevelse varje dag.
Det här är mer än ett traditionellt butiksjobb. Vi uppmuntrar egna initiativ och nya idéer, och du får stora möjligheter att vara med och utveckla showroomet, skapa inspirerande kundupplevelser och påverka hur vi arbetar. Har du ett kreativt öga eller idéer kring exponering, event, sociala medier eller kundservice finns det gott om utrymme att göra avtryck.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Ge personlig service och vägledning till våra kunder
Arbeta med försäljning och kassahantering
Hantera Click & Collect-ordrar och varuutlämning
Fylla på varor och säkerställa att showroomet alltid är välorganiserat och inspirerande
Bidra till att skapa en positiv upplevelse för alla som besöker oss
Vi söker dig som
Är serviceinriktad, ansvarstagande och tycker om att möta människor
Har ett genuint intresse för musik och musikutrustning
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och samarbeta med andra
Är lösningsorienterad och har ett öga för ordning och detaljer
Tycker om att ta egna initiativ och vill vara med och utveckla verksamheten
Tidigare erfarenhet från butik, försäljning eller kundservice är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att lära.
Meriterande
Truckkort
Erfarenhet från musikbranschen eller musikhandel
B-körkortSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till angiven e-postadress.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Anställningsform: Vikariat med god möjlighet till förlängning (september 2026 – juni 2028)
Omfattning: 80 %
Placering: Rosersberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: john.haage@gear4music.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gear4music Sweden AB
(org.nr 559070-4762), https://www.gear4music.se/sv/information/vara-platser/Rosersberg-Sverige
Metallvägen 45A (visa karta
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195 72 ROSERSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9978484