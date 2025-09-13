Butikssäljare till Enghs Sport
Bli en del av Enghs Sport - Din lokala destination för sport och mode!
På Enghs Sport strävar vi efter att vara den självklara destinationen för alla med en aktiv livsstil. Vi söker nu en Butikssäljare för vikariat på heltid (100 %) som brinner för att leverera oslagbar service och bidra till en unik shoppingupplevelse i vår butik.
Viktiga ansvarsområden
Erbjuda förstklassig kundservice och vägledning i butiken för att säkerställa att varje kund gör det bästa köpet.
Aktivt bidra till butikens försäljningsmål genom personlig försäljning och kundvård.
Hantera och packa ordrar för vår växande e-handel.
Packa upp och fylla på butiken med varor.
Skapa innehåll för sociala medier (t.ex. Instagram/Facebook/Stories), våga stå framför kameran, visa upp nyheter, kampanjer och ge följarna en känsla för Enghs Sport i vardagen.
Vem är du?
Du har erfarenhet av detaljhandel eller försäljning och trivs i en roll där du får möta och hjälpa människor varje dag.
Du är social, framåt och orädd att stå framför kameran. Du gillar att hitta på idéer och skapa content som engagerar våra kunder i sociala kanaler.
Du är en lagspelare som är serviceinriktad och motiveras av att skapa positiva kundupplevelser.
Datorvana är meriterande, då det underlättar hantering av e-handelsordrar och våra interna system.
Erfarenhet av enkla foto-/videoredigeringar (t.ex. CapCut, Canva eller liknande)
Visual Merchandising är meriterande men inte krav.
Vi erbjuder
Vikariat på heltid (100 %) under en tidsbegränsad period, med möjlighet till förlängning.
Personalrabatt på vårt sortiment.
En varm och energifylld arbetsplats där du får kombinera service med sport och mode - och vara med och stärka vårt uttryck i sociala medier.
Arbetstider
Dagtid med arbete vissa lördagar.
Start: Omgående
Är du redo att göra skillnad och skapa en inspirerande och välkomnande miljö för våra kunder - både i butik och i våra sociala kanaler? Skicka din ansökan tillsammans med ditt CV till jobb@enghssport.se
. Länka gärna till exempel på content du gjort (frivilligt).
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb@enghssport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enghs Sport AB
(org.nr 556869-2684)
Klarälvsvägen 21 (visa karta
)
683 60 EKSHÄRAD Jobbnummer
9507422