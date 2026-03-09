Butikssäljare till djurbutik i Enköping
2026-03-09
Vi söker nu en butikssäljare till en av våra kunder inom djur- och husdjursbranschen i Enköping. Tjänsten passar dig som brinner för service, djur och kundkontakt.
Som butikssäljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på husdjursprodukter och tillbehör.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Kundservice och rådgivande försäljning
* Kassaarbete
* Varuplock och påfyllning
* Exponering av produkter och hålla butiken i ordning
Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass. Tidigare erfarenhet från butik eller djurbranschen är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för djur och människor
* Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
* Trivs i en försäljningsroll och gillar kundkontakt
* Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo vid behov
Vi erbjuder:
• Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
* Möjlighet att bygga erfarenhet inom djurbranschen
* Löpande stöd och uppföljning under uppdragets gång
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: enkoping@nexabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://nexabemanning.se/
745 37 ENKÖPING Arbetsplats
NexaBemanning Jobbnummer
9786274