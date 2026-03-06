Butikssäljare till cykelbutik i Hudiksvall
Junglia AB / Butikssäljarjobb / Hudiksvall Visa alla butikssäljarjobb i Hudiksvall
2026-03-06
Vi söker nu en butikssäljare till en av våra kunder inom cykelbranschen i Hudiksvall. Passar dig som gillar sport, cyklar och kundkontakt.
Som butikssäljare kommer du att arbeta i en butik med fokus på cyklar och tillbehör.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
* Kundservice och rådgivande försäljning
* Kassaarbete
* Varuplock och påfyllning
* Exponering av produkter och hålla butiken i ordning
Arbetstiderna kan variera och inkludera dag-, kvälls- och helgpass.
Vi söker dig som:
* Har ett genuint intresse för cykling och människor
* Är serviceinriktad, ansvarstagande och engagerad
* Trivs i en försäljningsroll och gillar kundkontakt
* Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo vid behov
Vi erbjuder:
* Ett utvecklande uppdrag hos en välrenommerad kund
* Möjlighet att bygga erfarenhet inom cykelbranschen
* Löpande stöd och uppföljning under uppdragets gång
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: hudiksvall@nexabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://nexabemanning.se/
824 39 HUDIKSVALL Arbetsplats
NexaBemanning Jobbnummer
9783021