Butikssäljare till Circle K:s Bemanningspool i Varberg
2026-01-31
Job Description
Nu söker vi butikssäljare - ja, alltså riktiga servicehjältar!
Har du en flexibel vardag och vill jobba varierade tider och dagar under våra öppettider? Då har du hittat rätt! Vi söker flera kollegor till vår bemanningspool till Varberg!
Du blir en del av Circle K:s bemanningspool och kommer arbeta varierande tider under dag, kväll, helg och natt och bokas ut på tillgängliga pass. Vi ser gärna att du har möjlighet att jobba 2 pass i veckan och utöver det hoppa in extra med kort varsel.
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende - ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Är du vår nästa talang? Då hittar du vänner för livet här på Circle K.
Bra att veta:
* Rekryteringsprocessen inleds med ett screeningtest följt av digitala intervjuer som genomförs mellan v.7-9.
* Om du går vidare till anställning förväntas du vara tillgänglig för onboarding och upplärning från och med slutet på februari/början på mars.
* Tjänsten innebär att du ingår i en bemanningspool, vilket betyder att vi inte kan garantera ett visst antal pass per vecka. Arbetsmöjligheterna varierar beroende på behov.
* Går du vidare i processen så kommer du få ett mejl av oss med en inbjudan till intervju. Håll utkik även i skräpkorgen!
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget.
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du pratar och förstår svenska och engelska.
* Du har B-körkort.
* Du är över 18 år.
Om oss:
* Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får kunskap om hur det är att driva butik.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget - kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är körkort B-manuell ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass.
