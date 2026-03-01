Butikssäljare till Circle K:s Bemanningspool i Stockholm
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Job Description
Nu söker vi butikssäljare - ja, alltså riktiga servicehjältar!
Har du en flexibel vardag och vill jobba varierade tider och dagar under våra stationers öppettider? Då har du hittat rätt! Vi söker flera kollegor till vår bemanningspool för våra stationer i Stockholmsområdet: från Norrtälje till Södertälje. Totalt i Stockholmsområdet samarbetar vi med 41 stationer exempelvis i Uppsala, Ekerö, Handen för att nämna några. Du är så klart välkommen att arbeta på dem alla om du så önskar!
Du blir en del av Circle K:s bemanningspool och kommer arbeta när det behövs, ofta med kort varsel. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta två pass i veckan, där du visar intresse för pass i vårt schemaläggningssystem. Våra generösa öppettider innebär att arbetspassen kan vara förlagda tidiga morgnar, dagar, kvällar, nätter eller helger. I den här rollen så söker vi dig som vill jobba när andra vill vara lediga: jul, nyår, påsk och sommar.
Vi vill bli världsbäst på service. Och därför söker vi nu fler servicehjältar. Vad gör en sådan? Jo, du möter våra kunders behov med kunskap, fingertoppskänsla och ett härligt leende - ofta samtidigt som du kanske fyller på kaffemaskinen eller lägger upp en korv. För vi är en butikskedja som erbjuder allt från god mat och bakverk, till bra drivmedel och fräscha toaletter. Är du vår nästa talang? Då hittar du vänner för livet här på Circle K.
Om dig:
* Du är en teamplayer - du sätter laget före jaget.
* Du är en fixare - du hittar lösningar på allt.
* Du älskar människor.
* Du är en allkonstnär: Du gillar att ha koll på allt, och tycker om att göra många saker samtidigt.
* Du vill lära dig nya saker och utvecklas, kanske är du redo för mer ansvar.
* Du pratar och förstår svenska och engelska.
* Du har B-körkort.
* Du är över 18 år.
Bra att veta:
* Tjänsten innebär att du ingår i en bemanningspool, vilket betyder att vi inte kan garantera ett visst antal pass per vecka. Arbetsmöjligheterna varierar beroende på behovet hos våra stationer.
* Lön: ingångslönen ligger på 151-183 kr/timme och din exakta timlön baseras på din tidigare erfarenhet inom service. Utöver din timlön får du extra OB-ersättning för arbete under kvällar, nätter, helger och röda dagar.
* Rekryteringsprocessen inleds med ett screeningtest följt av intervjuer.
* Går du vidare i processen får du ett mejl av oss där du kan boka in dig på intervju. Håll utkik även i skräpkorgen!
* Vi förbehåller oss rätten att göra bakgrundskontroller på slutkandidater i rekryteringsprocessen.
* Om du går vidare till anställning förväntas du vara tillgänglig för onboarding och upplärning från mars.
Om oss:
* Vi är en plantskola för social skills - vi lägger en bra grund för alla framtida yrken. Och du får ett snyggt CV!
* För dig som redan kommit en bit i yrkeslivet kan vi erbjuda ett utvecklande och mångsidigt jobb.
* Du får kunskap om hur det är att driva butik.
* Du lär dig att bli en ledare med förståelse för service.
* Du får specialistkunskap - vi kan allt från att driva butik och sälja drivmedel, till marknadsföring och ledarskap.
* Du får en möjlighet till att göra karriär inom företaget - kanske vill du driva din egen butik, eller sikta mot ett jobb på vårt huvudkontor.
* Du får ett roligt jobb med härliga kollegor.
* Vi är ett internationellt företag med kollegor runt omkring i hela världen.
* Våra stationer kan ha biluthyrning, då är B-körkort ett krav.
* Vi erbjuder dig ett förmånligt friskvårdsbidrag och personalrabatt på alla våra stationer.
Circle K är ett framgångsrikt globalt företag med mer än 14 000 butiker i 26 länder. Totalt har vi cirka 125 000 anställda som arbetar i våra butiker och på kontoren. Vi vill göra det enkelt för våra kunder längs vägen genom att erbjuda bra produkter och snabb och service i världsklass. Ersättning
