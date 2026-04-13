Butikssäljare till centrala Stockholm
2026-04-13
Badrumsspecialisten söker nu en butikssäljare som vill bli en del av vårt team i butiken i centrala Stockholm. Trivs du i en säljande roll och har ett genuint intresse för inredning? Då kan du vara personen vi söker.
Om Badrumsspecialisten
Badrumsspecialisten är ett familjeägt företag med mer än 40 års erfarenhet av exklusiv badrumsinredning. I vår butik och showroom möter vi dagligen både privatpersoner och professionella kunder som inredare, arkitekter, byggföretag och rörmontörer. Vi hjälper våra kunder att välja badrumsinredning ur ett noggrant utvalt sortiment från världsledande varumärken, oavsett om det gäller en mindre renovering eller ett större projekt. Tillsammans med våra kunder skapar vi badrumslösningar som är genomtänkta, hållbara och anpassade efter deras unika behov.
Om rollen
Som butikssäljare hos oss möter du kunder som söker både inspiration och kvalificerad rådgivning. Du guidar dem genom planeringen av sitt nya badrum och ger genomtänkta rekommendationer kring materialval, inredning och kakel. Du följer kunden genom hela processen, från det första samtalet till färdig affär. Rollen innebär att du hanterar flera kundärenden parallellt och att du bidrar till att upprätthålla en hög nivå av service och professionalism i alla kontakter.
Några ord från vår butikschef, Fredrik Wallin.
"Det bästa med att jobba som butikssäljare hos oss på Badrumsspecialisten är nog att ingen dag är den andra lik. Vi möter kunder som är i olika skeden av sina badrumsprojekt, allt från att komplettera med mindre tillbehör till att planera en hel badrumsrenovering, men framför allt handlar jobbet om att få hjälpa kunderna att skapa sitt drömbadrum. Rollen ger möjlighet att vara kreativ i mötet med kunden och att guida i val av badrumsinredning och kakel utifrån både stil och behov.
Vi jobbar tätt tillsammans i teamet och stöttar varandra i vardagen, samtidigt som man får möjlighet att bygga upp både designkunskap och teknisk förståelse med tiden. I teamet värdesätter vi positivitet, engagemang och att man tar ansvar för sina arbetsuppgifter men också hjälper en kollega när det behövs.
Jag uppskattar att vi säljare jobbar varannan lördag och är i stället ledig en vardag mitt i veckan. Det ger mig möjlighet att ha bra balans mellan jobb och fritid, och exempelvis ta hand om vardagliga ärenden som exempelvis frisör- eller läkarbesök som annars kan vara svåra att hinna med på kvällar och helger. Det underlättar också att butiken ligger centralt i Stockholm med goda förbindelser med både buss och tunnelbana, vilket gör det enkelt att ta mig till och från jobbet."Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Daglig kundkontakt och regelbundna kundmöten
Ge rådgivning inom både estetiska och materialtekniska frågor
Ta fram offerter och sköta löpande kommunikation med kunder
Hantera order i vårt affärssystem
Hantera beställningar från våra leverantörer
Ha regelbunden kontakt med leverantörer och samarbetande hantverkare
Rita och ta fram förslag på badrumslayouter i våra ritprogram Bakgrund
För att lyckas med jobbet som butikssäljare hos oss kan man ha flera olika bakgrunder. Exempelvis kanske du tidigare arbetat som hantverkare, VVS-montör, plattsättare, arkitekt eller säljare. Alternativt är du en händig person och har egen erfarenhet från renoveringar. Det viktigaste är att du har en serviceinriktad person med bra öga för det estetiska och har god förmåga att förstå och snabbt kan lära dig de tekniska förutsättningarna som krävs i ett badrum.
Om dig
Vi söker dig som trivs i en säljande roll och är trygg i mötet med människor. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för dina uppgifter samtidigt som du samarbetar väl med kollegor. Du är tålmodig och känner dig bekväm med att hantera både snabba kundärenden och mer långsiktiga säljprocesser. Du har ett intresse för inredning och en förmåga att vägleda kunder på ett tydligt och serviceinriktat sätt. Du har även god datorvana. Som person är du nyfiken och är intresserad av att utvecklas. Du har antingen kunskap av, eller viljan att lära dig de tekniska aspekterna av arbetet.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är en förutsättning.
Meriterande
Har erfarenhet från butik, gärna inom service, inredning eller bygg
Intresse av renovering, inredning och bygg
Erfarenhet av att arbeta i ritprogram som till exempel SketchUp eller Spark Vision
Vi erbjuder
Vi erbjuder en heltidstjänst i ett mindre och sammansvetsat team på 12 personer, där samarbetet är nära och beslutsvägarna korta. Du får möjlighet att arbeta med välrenommerade varumärken och utvecklas i en miljö som präglas av yrkesstolthet, kvalitet och ett genuint engagemang för inredning. Du får även en grundlig introduktion till vårt sortiment och våra leverantörer så att du känner dig trygg i rollen från start. Hos oss blir du en del av ett team som värdesätter initiativförmåga och som ger goda möjligheter att växa både professionellt och i takt med företagets utveckling.
Du erbjuds även:
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och sjukförsäkring
Arbetstider:
Dina arbetstider följer butikens öppettider, vilket innebär arbete vardagar mellan 09.30 och 18.15 samt lördagar mellan 10.30 och 15.30. Du arbetar varannan lördag och kompenseras då med ledighet en av veckodagarna under samma vecka.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johnny Wallermo på mail: Johnny@badrummet.se
Vi har löpande urval, skicka därför din ansökan via ansökningsknappen snarast.
På grund av GDPR lagstiftningen tar vi inte emot ansökningar via mail.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Badrumsspecialisten Badrummet, Sverige AB Jobbnummer
9849371