Butikssäljare till C&C:s Apple Premium Reseller-butik i Malmö
C&C Sweden AB / Butikssäljarjobb / Malmö Visa alla butikssäljarjobb i Malmö
2026-07-21
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C&C är Europas största Apple Premium Partner med 130 butiker fördelade över Italien, Frankrike, Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland. Med ett engagerat team på mer än 1 300 medarbetare levererar C&C exceptionell kundservice och innovativa lösningar för konsumenter, skolor och företag. I Sverige har C&C sex centralt placerade butiker som erbjuder ett komplett utbud av Apples produkter, tjänster och tillbehör, samt auktoriserad service och kunskapen som krävs för att guida kunderna rätt.
C&C söker nu en timanställd säljare med erfarenhet till vår Apple Premium Reseller-butik på Baltzarsgatan 26 i Malmö.
Tjänsten innebär att stärka ett trevligt och säljande butiksteam med försäljning, kundservice, prismärkning, exponering, inventering och städning. Din uppgift är att säkerställa att våra kunder får marknadens bästa bemötande samt att vara den guide som ser till att kunden får med sig rätt produkt hem. Tillsammans med övriga medarbetare och din butikschef ser du till att butiken alltid håller högsta klass vad gäller ordning, prisskyltning och varuexponering. Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete med goda möjligheter till utveckling.Publiceringsdatum2026-07-21Profil
Som butikssäljare på C&C så förväntar vi oss att du har ett genuint teknikintresse och god kunskap om Apples produkter och lösningar. Du är en god lyssnare och duktig på att föreslå rätt lösningar för kunden. Du är noggrann och hjälper dina kollegor med lösningar och utveckling. Du är lyhörd och och trivs med att rådge kunder och sälja. Meriterande om du har jobbat som säljare tidigare samt har erfarenhet av att sälja till företagskunder.
Grundläggande anställningsvillkor:
avtalad visstidsanställning med möjlighet till förlängning
varierande arbetstider och helgarbete (lördagar) förekommer
tillträde efter överenskommelse.
Vill du jobba i ett härligt och engagerat team och i ett stabilt och långsiktigt styrt företag är du varmt välkommen att ansöka. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök gärna så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jonatan". Arbetsgivare C&C Sweden AB
(org.nr 556216-9267)
211 36 MALMÖ Arbetsplats
Mac Support (C&C Sweden) Kontakt
Butikschef
Jonatan Dahlgren j.dahlgren@cec.com Jobbnummer
10008004