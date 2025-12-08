Butikssäljare till C&C:s Apple Premium Partner/Reseller butiker i Stockholm
C&C Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos C&C Sweden AB i Stockholm
, Västerås
, Örebro
, Nacka
, Östersund
eller i hela Sverige
C&C är Europas största Apple Premium Partner med 130 butiker fördelade över Italien, Frankrike, Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland. Med ett engagerat team på mer än 1 300 medarbetare levererar C&C exceptionell kundservice och innovativa lösningar för konsumenter, skolor och företag. I Sverige har C&C 15 centralt placerade butiker som erbjuder ett komplett utbud av Apples produkter, tjänster och tillbehör, samt auktoriserad service och kunskapen som krävs för att guida kunderna rätt.
C&C söker nu en timanställd säljare som vill jobba vid behov i våra Apple Premium Partner/Reseller butiker i Stockholmsområdet.
Tjänsten innebär att stärka ett trevligt och säljande butiksteam med försäljning, kundservice, prismärkning, exponering, inventering och städning. Din uppgift är att säkerställa att våra kunder får marknadens bästa bemötande samt att vara den guide som ser till att kunden får med sig rätt produkt hem. Tillsammans med övriga medarbetare och din butikschef ser du till att butiken alltid håller högsta klass vad gäller ordning, prisskyltning och varuexponering. Du kommer vid behov få jobba i våra butiker på Birger Jarlsgatan, Sveavägen samt Sickla Galleria. Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete med goda möjligheter till utveckling. Publiceringsdatum2025-12-08Profil
Som butikssäljare på C&C så förväntar vi oss att du har ett genuint teknikintresse och god kunskap om Apples produkter och lösningar. Du är en god lyssnare och duktig på att föreslå rätt lösningar för kunden. Du är noggrann och hjälper dina kollegor med lösningar och utveckling. Du är lyhörd och och trivs med att rådge kunder och sälja.
Grundläggande anställningsvillkor:
• avtalad visstidsanställning
• varierande arbetstider och helgarbete ( lördagar och söndagar ) förekommer
• tillträde efter överenskommelse.
Vill du jobba i ett härligt och engagerat team och i ett stabilt och långsiktigt styrt företag är du varmt välkommen att ansöka. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så ansök gärna så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C&C Sweden AB
(org.nr 556216-9267), https://se.cec.com/ Arbetsplats
C&C Sweden Kontakt
Butikschef Birger Jarlsgatan
Anders Lakhwani a.lakhwani@cec.com Jobbnummer
9634362