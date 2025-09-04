Butikssäljare till butikskedjor inom sällanköpshandeln
Svenska Storesupport Bemanning AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett team i en spännande och fartfylld bransch? Vi på Storesupport by Job&Talent samarbetar med några av Sveriges mest välkända butikskedjor inom dagligvaru- och sällanköpshandeln och erbjuder bemanning vid både akuta och planerade behov. Just nu söker vi dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med ett omväxlande arbete i butiksmiljö.
Arbetsuppgifter
Som butikssäljare kommer du att arbeta hos flera av våra kunder runtom i Stockholmsområdet. Beroende på ditt intresse kommer du att arbeta inom olika branscher, allt från kläd- och blomsterbutiker till byggvaruhus och djuraffärer. Här får du möjligheten att samla bred och värdefull kompetens inom både försäljning och kundservice.
I rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Försäljning och service till kund i butik
Uppackning och exponering av varor
Kassaarbete
Inventering
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs i en serviceinriktad roll där du är butikens ansikte utåt och kundkontakten står i fokus. Du har ett professionell och seriöst bemötande gentemot kunderna och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer. Du tar egna initiativ och arbetar effektivt även i ett högt tempo. Att ge service faller sig naturligt för dig - du förstår att kunderna är butikens viktigaste personer och strävar alltid efter att skapa en positiv upplevelse för dem.
Anställningsform
Tjänsten är en heltidsanställning. Arbetstiderna är förlagda främst måndag-fredag, vilket inkluderar både dag- och kvällspass. Ditt schema kommer att bestå av såväl planerade som akuta arbetspass vilket ställer höga krav på din flexibilitet och tillgänglighet.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor. Publiceringsdatum2025-09-04Så ansöker du
Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan. Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas allt eftersom så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Madeleine madeleine.lammers@jobandtalent.com Jobbnummer
9491445