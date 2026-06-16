Butikssäljare till bemanningspool - Blomsterlandet, Luleå
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Luleå Visa alla butikssäljarjobb i Luleå
2026-06-16
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Nu söker vi dig som vill arbeta extra som butikssäljare hos vår fantastiska kund Blomsterlandet i Luleå. Här får du möjlighet att arbeta i en inspirerande butiksmiljö med blommor, växter och kundservice i fokus. Du kommer att vara anställd av oss på Retail Knowledge men arbeta ute hos Blomsterlandet. Här erbjuder vi stor flexibilitet då du själv lägger upp din tillgänglighet via vår app, enkelt anpassat efter din vardag och våra kunders behov.
Du är en person som brinner för att möta människor och att tillgodose kundernas behov. Som en del av vårt team kommer du att ha varierande arbetsuppgifter såsom kassaarbete, försäljning och varuplock. Oavsett uppgift kommer fokus alltid vara på att ge kunderna en fantastisk service. Du trivs med flexibla arbetsuppgifter och ser det som en möjlighet till utveckling.
Att arbeta som bemanningskonsult hos oss på Retail Knowledge innebär att du både är en ambassadör för oss och för kunden du arbetar hos. För att trivas i rollen tror vi att du är en positiv och serviceminded person som har lätt för att kommunicera med andra människor och uppskattar att ingen dag är den andra lik.
Förutsättningar för att bli konsult hos oss
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning minst ett år framåt. Observera att den behöver bestå av studier eller deltidsarbete.
Du har möjlighet att arbeta butikstider, det vill säga morgnar, kvällar och helger.
Du kan arbeta minst två vardagar i veckan samt en helgdag, alternativt tre vardagar.
Du trivs i ett flexibelt arbete och har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
Om dig
Du är en ansvarsfull person.
Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.
Du tycker om att överträffa kundernas förväntningar och drivs av det personliga mötet.
Du trivs i en säljande roll.
Du talar och skriver flytande svenska.
Du har gärna ett intresse för blommor, växter, trädgård eller inredning. Erfarenhet eller utbildning inom floristyrket är meriterande men inget krav.
Info om tjänsten
Anställningsform: Behovsanställning, tillsvidare Arbetstider: Varierande butikstider (vardagar, helg, dag och kväll) Lön: Timlön enligt kollektivavtal
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge Bemanning.
I processen kommer du att genomgå urval, tester, bakgrundskontroll samt referenstagning. Intervjuer sker löpande.
Vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringsplattform. På grund av GDPR kan vi tyvärr inte hantera ansökningar via e-post, utan ber dig därför att skicka in din ansökan via detta formulär.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Välkommen med din ansökan!
MER OM BLOMSTERLANDET Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7923372-2056328". Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Luleå Centralstation (visa karta
)
972 34 LULEÅ Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9966802