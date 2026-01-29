Butikssäljare till bemanningspool - Blomsterlandet - Skellefteå
Retail Knowledge Sweden AB / Butikssäljarjobb / Skellefteå Visa alla butikssäljarjobb i Skellefteå
2026-01-29
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retail Knowledge Sweden AB i Skellefteå
, Piteå
, Luleå
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som vill jobba extra som butikssäljare ute hos vår fantastiska kund Blomsterlandet och jobba i deras butik i Skellefteå. Du kommer att vara anställd av oss på Retail Knowledge men jobba på Blomsterlandet. Här erbjuder vi en stor flexibilitet då du själv lägger upp tillgänglighet som passar din vardag enkelt via vår app. Allt för att detta skall passa dina och våra kunders behov.
Du är en person som brinner för att möta människor och att tillgodose kundernas behov. Som en del av vårt team kommer du att ha varierande arbetsuppgifter, såsom kassaarbete, försäljning och varuplock. Oavsett uppgift kommer fokus alltid vara på att ge våra kunder en fantastisk service. Du trivs med flexibla arbetsuppgifter och ser det som en möjlighet till utveckling.
Att arbeta som poolare hos oss på Retail Knowledge innebär att du både är en ambassadör för oss samt för kunden som du är ute på uppdrag hos. För att du skall trivas i denna roll så är det viktigt att du är en positiv och serviceminded person som har lätt för att kommunicera med andra människor och att du tycker om att ingen dag är den andra lik på jobbet.
Förutsättningar för att bli poolare hos oss
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning minst ett år framåt. Observera att den behöver bestå av studier eller deltidsarbete.
Du har möjlighet att arbeta butikstider, det vill säga morgnar, kvällar och helger.
Du kan arbeta minst två vardagar i veckan samt en helgdag, alternativt tre vardagar.
Du trivs i ett flexibelt arbete och har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
Du är flexibel och kan med kort varsel ta arbetspass vid behov.
Om dig
Du är en ansvarsfull person.
Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.
Du tycker om att överträffa kundernas förväntningar och drivs av det personliga mötet.
Du trivs i en säljande roll.
Du talar och skriver flytande svenska.
Info om tjänsten Anställningsform: Behovsanställning, tillsvidare Arbetstider: Butikstider varierade (vardagar, helg, dag och kväll) Lön: Timlön enligt kollektivavtal
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge Bemanning.
I processen kommer du att genomgå urval, tester, bakgrundskontroll samt referenstagning. Intervjuer sker löpande.
Vi tar endast emot ansökningar via vår rekryteringsplattform. På grund av GDPR kan vi tyvärr inte hantera ansökningar via e-post, utan ber dig därför att skicka in din ansökan via detta formulär.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Välkommen med din ansökan!
MER OM BLOMSTERLANDET Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7140356-1814965". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
(org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Skellefteå Busstation (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Retail Knowledge Jobbnummer
9712855