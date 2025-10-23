Butikssäljare till Årsta - Martin & Servera Restaurangbutiken
2025-10-23
Kan du sälja med omtanke? Brinner du för försäljning? Har du ett intresse för mat och vill vara med och bidra till en inspirerande butiksupplevelse som gör våra kunder nöjda? Nu söker vi en butikssäljare på deltid till vår butik i Årsta som vill jobba 28,69 timmar per vecka (75%) med varierande arbetstider enligt schema.
Restauranger, caféer, foodtrucks, företag och föreningar är några av kunderna som handlar i våra butiker. Våra öppettider är mellan kl 6-20 vardagar och kl 8-18 på helger. Vårt sortiment är brett och omfattar allt från köksmaskiner till färskvaror, som frukt och grönt. Många av våra kunder handlar hos oss just för att de tycker att våra medarbetare är kunniga och hjälpsamma, och vi vill i framtiden inspirera våra kunder ännu mer! Därför är det viktigt för oss att du tycker det är roligt med försäljning och att möta kunder. Ditt personliga engagemang för våra kunder visar sig genom att du gör det lilla extra för kunden, du sätter dig in i deras verksamhet och vardag och vägleder dem till bra köp.
Som företag vill vi bestå av människor med olika bakgrund, kunskap och erfarenheter. Med dina unika egenskaper bidrar du, tillsammans med alla oss andra, till att vi blir just så bra som vi vill vara. Våra olikheter är en styrka som skapar ett bättre arbetsklimat och utvecklar verksamheten. Med omtanke om kunderna och kunskap om deras vardag, stärker och breddar du deras affärer, på kort och lång sikt. Du blir en del av en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt ihop.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
• Kassaarbete - ge våra kunder ett professionellt och trevligt bemötande.
• Varuplock och påfyllning - säkerställa att butiken alltid är välfylld, ren och inspirerande.
• Kundservice - möta våra kunder med engagemang, kunskap och ett leende, och alltid representera Martin & Servera på bästa sätt
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har intresse för mat, service och försäljning.
• Trivs i en social och fartfylld arbetsmiljö.
• Har erfarenhet från livsmedelsbutik (meriterande).
• Har erfarenhet av varuexponering i butik och gillar att skapa inspirerande och säljande butiksmiljöer (meriterande).
• Har truckkort (meriterande).
• Har kassavana (meriterande).
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande rekrytering och annonsen kan komma att stängas tidigare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
Tillträde: Efter överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Bolag: Martin & Servera Restaurangbutiker AB
Adress: Sockengränd 3, 12040 Årsta.
Kontakt: För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Butikschef Marcus Sjöholm, marcus.sjoholm@martinservera.se
. Vid frågor om processen är du välkommen att kontakta HR-Partner Clara Holmstedt, clara.holmstedt@martinservera.se
Facklig kontaktperson Handels är Eva Lindeman, eva.lindeman@martinservera.se
Martin & Servera Restaurangbutiker är ett dotterbolag i Martin & Servera-koncernen. Professionellt, personligt och prisvärt är våra ledord. Vi är ca 70 anställda och våra butiker finns i Stockholm. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9571571