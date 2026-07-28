Butikssäljare till Ahlsell Kiruna
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2026-07-28
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Vi söker dig som vill vara med och ge Ahlsells kunder i Kiruna den bästa tänkbara servicen och stötta dem med kvalificerad rådgivning i butiken.
Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Ahlsell har sedan starten vuxit sig stora och är idag marknadsledande, men har ändå behållit sin entreprenörsanda. Hos Ahlsell säljer du inte bara produkter, du erbjuder också kunderna effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Ahlsell får ofta höra att de är vänliga och tillmötesgående, vilket de är stolta över. De tar sin position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.
Ahlsells medarbetare beskriver företaget som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. De har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För dem är det viktigt att ta tillvara på deras medarbetares olikheter och de vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell, du påverkar din egen väg framåt.Arbetsuppgifter
Ahlsells kunder är proffs som bygger, installerar och underhåller.
Du kommer att arbeta med alla de uppgifter som förekommer i en butik. Det förväntas att du tar eget ansvar och initiativ och vill vara med på resan att utveckla butiken mot nya framgångar. Som butikssäljare kommer du vara den första kontakten för kunden och ansvara för att ge kunden råd, genomföra försäljningen och säkerställa att de lämnar butiken med ett fantastiskt bemötande, service och de bästa produkterna för deras behov.
Arbetstider: Måndag till fredag 06:30-15:15 & 07:15-16.00 varannan vecka.
Vem är du?
Till tjänsten som butikssäljare söker vi dig som är öppen, energifull och serviceinriktad. För att ge våra kunder bra service är det viktigt att du gillar att samarbeta, har en god kommunikativ förmåga och har en positiv attityd. Vi arbetar tillsammans på Ahlsell för att göra det enkelt för våra kunder vi kallar det "One Ahlsell"!
Din bakgrund kan variera men vi ser gärna att du är allmänt teknisk kunnig och det är meriterande om du har erfarenhet av en liknande roll sedan tidigare.
Om verksamheten
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi utvecklingen tillsammans med yrkesproffs som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass vill vi bidra i byggandet av ett mer hållbart samhälle.
Ahlsells heltäckande kunderbjudande ger yrkesproffsen tillgång till ett omfattande utbud av produkter och tjänster inom vatten & avlopp, värme & sanitet, ventilation, isolering, el, kyl, bygg, fastighet, industri, verktyg & maskiner samt förnödenheter och personlig skyddsutrustning. Vi omsätter cirka 50 miljarder SEK och finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland och Polen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872724-2119315". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Kiruna Stadshuset (visa karta
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981 34 KIRUNA Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10013897