Butikssäljare (sommarjobb), färskvaror, City Gross Boländerna
City Gross Sverige AB / Butikssäljarjobb / Uppsala
2026-02-17
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos City Gross Sverige AB i Uppsala
Älskar du mat och är redo för en karriär där människan står i centrum? På City Gross handlar allt vi gör om att hjälpa och inspirera våra kunder till en godare vardag. Vårt hjärta klappar lite extra för färskvaror och vi tror på människor. Vi tror vi blir bättre när vi har olika bakgrunder och erfarenheter. Oavsett om du frontar nyskördade grönsaker, styckar en perfekt köttbit, ser till att hyllorna alltid är välfyllda eller att vi har kampanjer som passar våra kunders behov, så är alla här av en enda anledning: att skapa en grym kundupplevelse.
Tjänsten avser: Semestervikariat på varierande timmar under sommaren 2026. Vi ser gärna att du har möjlighet till introduktion och extrajobb under våren.
Tillträde: Enligt överenskommelse sommar 2026
Arbetstider: Tidig morgon, sen kväll och helger förekommer som en naturlig del i arbetet.
Vi välkomnar sökande i alla åldrar, men med anledning av Arbetsmiljölagen behöver du ha fyllt 18 år för att arbeta i våra producerande avdelningar kött, fisk & deli eller bageri.
Du sätter pricken över i:et på kundupplevelsen
Du har chans att sätta stort avtryck på våra kunders besök, därför har du ett viktigt uppdrag i att göra kundupplevelsen smidig och trevlig. Det kan innebära ett vänligt leende, en oväntad fråga eller en hjälpande inställning, så att kunden hittar rätt i butiken. Du ska se till att kunden går hem nöjd - och gärna med en extra vara i kassen och med en god känsla i kroppen!
Vad kommer du att göra?
Varje dag bjuder på nya möten och utmaningar, men några av dina huvuduppgifter är:
Säkerställa att kunderna lämnar butiken med ett leende (och kanske en extra vara eller med ny inspiration).
Arbeta med paketering, varupåfyllnad och att skapa en trivsam butiksmiljö med ordning och reda.
Samarbeta med kollegor i hela butiken - vi är ett lag och hjälper till där det behövs!
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken Färskvaruavdelning man arbetar i!
I vår köttavdelning arbetar man med styckning av färskt svenskt kött, styckat i butik.
Medverka till att vi erbjuder våra kunder en fräsch och inbjudande kött- och charkavdelning.
Arbeta med kundservice och försäljning över disk i vår manuella fisk- och delikatessavdelning.
Arbeta med bakning och tillverkning av allt från surdegsbröd till prinsesstårtor.
Arbeta med kundbeställningar, varupåfyllnad och skapa en trivsam butiksmiljö med ordning och reda.
Medverka till att vi erbjuder våra kunder en fräsch och inspirerande bageriavdelning.
Vem är du?
Du är en naturlig problemlösare som gillar fart och fläkt. Ett vänligt hej och en extra hjälpande hand är en självklarhet för dig. Har du ett stort intresse för riktigt bra kött? Super! Om du arbetat med kött och styckning- ännu bättre!
Vi tror att du:
Har en gymnasieutbildning och behärskar svenska i tal och skrift. Eftersom våra kunder talar fler språk än så är det fantastiskt om du också gör det.
Har du tidigare erfarenhet/utbildning inom färskvaruhantering och styckning är detta meriterande.
Har du tidigare erfarenhet/utbildning inom bageri eller konditori är detta meriterande.
Älskar att möta kunder och tycker att service ska vara genuin och engagerad.
Tycker om att göra saker tillsammans och bidrar med energi och glädje.
Är nyfiken, lösningsorienterad och ser när något behöver göras och är inte rädd för att kavla upp ärmarna för att få det gjort!
Vad får du?
Trygga villkor - Vi har kollektivavtal med Handels och Unionen.
Karriärmöjligheter på riktigt - Hos oss finns chans att växa! Många av våra butikschefer började precis där du är nu.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig!
Om du vill veta mer om vad tjänsten innebär, kontakta Evelina Baronowsky, evelina.baronowsky@citygross.se
. Vi ser gärna att du vid intresse skickar din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag den 2026-03-17. Vi tar endast emot ansökningar via våra jobbsidor.
För att ta reda på om just du är den vi söker så innehåller vår rekryteringsprocess både tester och intervjuer. Vi kontrollerar ID och gör bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Läs mer: Så går det till när du söker jobb inom Axfood
Observera att vi inte under denna rekryteringsprocess kommer be dig logga in med ditt Bank-id eller scanna någon QR-kod. Vid frågor kontakta Medarbetarsupporten på jobb@axfood.se
. Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett deltidsjobb.
City Gross Sverige AB
(org.nr 556597-2451)
Stångjärnsgatan 10
)
753 23 UPPSALA
City Gross Boländerna
9748456