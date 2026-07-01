Butikssäljare sökes till Thords Elon i Motala
Thords AB / Butikssäljarjobb / Motala Visa alla butikssäljarjobb i Motala
2026-07-01
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Vill du arbeta i ett familjeföretag där kundservice och gemenskap står i fokus?
Vi söker nu en ny kollega till vår butik i Motala. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team där ingen dag är den andra lik. Vi värdesätter personlighet, engagemang och viljan att lära sig mer än tidigare erfarenhet, därför är kunskap om vitvaror inget krav. Det viktigaste är att du tycker om att arbeta med människor och vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
Försäljning och rådgivning i butik
Kassaarbete
Order-, offert- och fakturahantering
Bokning av leveranser och kundkontakter
Hantering av reklamationer
Telefon och kundservice
Varumottagning och lagerarbete
Uppackning och exponering av varor
Beställningar och övriga butiksuppgifter
Att tillsammans med kollegorna hålla butiken välfylld, ren och trivsam
Vi hjälper även kunder med att leverera produkter, vilket innebär att B-körkort är ett krav.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som sprider positiv energi och tycker om att ge kunder ett riktigt bra bemötande.
Du är:
Social, glad och utåtriktad.
Ansvarstagande och pålitlig.
Initiativrik och ser vad som behöver göras.
Inte rädd för att hugga i när det behövs.
Intresserad av att lära dig nya saker.
Bekväm med både självständigt arbete och teamwork.
Du har:
B-körkort.
Talar och skriver flytande svenska.
Grundläggande kunskaper i engelska.
God fysik då arbetet innebär tunga lyft.Om företaget
Thords Elon är ett familjeföretag i Motala som funnits sedan 1993. Vi är idag åtta medarbetare som tillsammans arbetar för att ge våra kunder personlig service och hög kvalitet, något vi är stolta över och som många av våra kunder uppskattar.
Anställning
Tjänsten är på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Arbete varannan lördag ingår.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: marie@thords.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan 2607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thords AB
(org.nr 556559-5013)
Vadstenavägen 20 (visa karta
)
591 37 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Thords Hemma AB Jobbnummer
9987866