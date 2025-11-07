Butikssäljare sökes till kunduppdrag
2025-11-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi söker nu en butikssäljare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder. Du kommer att vara anställd av A 95 Consulting och arbeta i en butiksmiljö där kundservice, ansvar och engagemang står i fokus. Här får du möjlighet att utvecklas inom försäljning och möta kunder varje dag.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.sePubliceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell service
Sköta kassaarbete och hantera varupåfyllning
Bidra till att butiken är välorganiserad och inbjudande
Vi erbjuder:
Anställning hos A 95 Consulting och uppdrag hos kund
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom butik och försäljningKvalifikationer
Serviceinriktad, noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet från butik eller kundservice är meriterande
Svenska i tal och skrift
Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se
Ämne: Butikssäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: rekrytering@a95consulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A 95 Consulting AB
(org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
602 12 NORRKÖPING Jobbnummer
9593353