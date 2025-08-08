Butikssäljare Sökes Till Iqos Paviljongen (deltid) - Stockholm
NRG Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-08-08
Är du driven, serviceinriktad och gillar att prata med kunder? Då kanske du är vår nästa stjärna! Just nu söker vi butikssäljare för varumärket Swedish Match och den innovativa produkten IQOS till butiken i Paviljongen vid Stureplan i Stockholm.
Tjänsten omfattar cirka 20 timmar per månad, med möjlighet till fler arbetspass under vissa perioder - perfekt för dig som studerar eller söker ett flexibelt extrajobb!
Om Swedish Match
Om Swedish MatchSwedish Match erbjuder ett starkt varumärkesutbud med både moderna och traditionella produkter - med och utan tobak. Kärnan i deras arbete är att erbjuda tobaksanvändare alternativ till cigaretter, alltid med visionen i fokus: En värld utan cigaretter.
Läs mer om Swedish Match på www.swedishmatch.comPubliceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som Butikssäljare är du ansiktet utåt för Swedish Match. Din uppgift blir att arbeta i IQOS butiken som är ligger centralt i Stockholm. Du kommer tillsammans med dina kollegor att sälja, inspirera och demonstrera bolagets produkter och tillbehör på absolut bästa sätt. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Har en positiv attityd och gillar att ta egna initiativ
Trivs i säljrollen och älskar kundkontakt
Är lösningsorienterad och arbetar bra i team
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Erfarenhet
Vi letar efter dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av butiksförsäljning
Vana av att jobba i team
Erfarenhet av att arbeta mot tydliga sälj- och servicemål
Vi erbjuder dig:
Att vara en del av ett fantastiskt team!
Möjligheten att representera ett ledande globalt varumärke
Gedigen produktutbildning för att du ska känna dig trygg i din roll
Löpande coachning och stöd för att du ska lyckas Övrig information
Anställningsform: I detta uppdrag kommer du bli anställd av Fieldflex AB men utföra arbetet åt kunden.
Tjänsterna är schemalagda vardagar och helger och planerar tillsättas i början på september. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag. seger@nrgagency.com Om företaget
NRG is the brand activation agency and your go-to partner for impactful sales and marketing strategies. We specialise in creating seamless omnichannel campaigns, with a particular focus on the retail sector, ensuring your brand connects with customers at every critical touchpoint in their purchasing journey; whether it's in the shop, on the bus, or on the sofa.
With nearly 30 years of experience, we understand the importance of blending creativity, functionality, and efficiency.
Our expertise in both brand-building and commercial strategy enables us to craft tailored solutions that increase your brand's visibility and deliver meaningful business results.
In today's fast-paced digital world, where quality and innovation are key, we help you stay ahead. Whether you're launching a new campaign, building long-term customer loyalty, or enhancing your team with expert staffing solutions, we provide the tools and strategies you need to succeed.
At NRG, we make your success our business. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett deltidsjobb.
NRG Sweden AB (org.nr 556611-9474)
NRG Agency Kontakt
Ella Seger seger@nordicretailgroup.com Jobbnummer
9451221