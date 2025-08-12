Butikssäljare sökes till Headspot i fältöversten!

Better Flow AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2025-08-12


Nu söker vi på headspot en ny säljare på behov till vår shop i Fältöversten!
Vi på Headspot säljer frisörmarknadens ledande varumärken och vi ser det som en självklarhet att du har ett stort intresse för hårvårdsprodukter samt för försäljning. Vi ser helst att du har något års arbetslivserfarenhet och du måste ha fyllt 18 år.
Vi söker dig som är flexibel, har stor känsla för service och är social. Du ska vara professionell, ha hög arbetsmoral och vara lojal samt gilla att jobba. Det är extremt viktigt att man är skötsam och noggrann eftersom man sköter öppning och stängning på egen hand.
Arbetstiderna är främst helger, eftermiddagar/ kvällar på vardagar samt helgdagar och röda dagar. Även extra vid semestertider. Passar utmärkt att kombinera med studier. Lön efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: s.faltoversten@headspot.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare".

Arbetsgivare
Better Flow AB (org.nr 556840-1623)
Karlaplan 13 (visa karta)
115 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Headspot Fältöversten

Kontakt
Butikschef
Cecilia Rosendahl
faltoversten.shop@gmail.com
086601330

Jobbnummer
9454351

