Butikssäljare sökes till Headspot i fältöversten!
2025-08-12
Nu söker vi på headspot en ny säljare på behov till vår shop i Fältöversten!
Vi på Headspot säljer frisörmarknadens ledande varumärken och vi ser det som en självklarhet att du har ett stort intresse för hårvårdsprodukter samt för försäljning. Vi ser helst att du har något års arbetslivserfarenhet och du måste ha fyllt 18 år.
Vi söker dig som är flexibel, har stor känsla för service och är social. Du ska vara professionell, ha hög arbetsmoral och vara lojal samt gilla att jobba. Det är extremt viktigt att man är skötsam och noggrann eftersom man sköter öppning och stängning på egen hand.
Arbetstiderna är främst helger, eftermiddagar/ kvällar på vardagar samt helgdagar och röda dagar. Även extra vid semestertider. Passar utmärkt att kombinera med studier. Lön efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: s.faltoversten@headspot.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare".
Karlaplan 13
115 20 STOCKHOLM
Headspot Fältöversten Kontakt
Butikschef
Butikschef
Cecilia Rosendahl faltoversten.shop@gmail.com 086601330
