Butikssäljare sökes i Kristianstad för dig som gillar tempo!
2026-02-03
Är du social, driven och älskar att möta människor? Vill du ha ett jobb där dagarna går fort och där ditt engagemang verkligen märks? Då har vi jobbet för dig!
Vi på A 95 Consulting söker nu en butikssäljare till en av våra kunder i Kristianstad. Här får du jobba i en härlig butiksmiljö där service, försäljning och laganda står i fokus.
Vad du kommer göra
Möta kunder med energi och ge grym service
Sälja, tipsa och guida kunder till rätt val
Jobba i kassa och se till att butiken alltid känns inbjudande
Vara en del av teamet som når butikens mål tillsammans
Vem vi tror att du är
Du är positiv, social och gillar att ta kontakt
Du trivs i ett högt tempo och är inte rädd för att hugga i
Du är ansvarstagande och kommer i tid
Du snackar svenska obehindrat
Erfarenhet från butik eller service är ett plus, men inget måste - rätt inställning slår CV!
Vad du får
Anställning via A 95 Consulting
Ett kul uppdrag hos en välkänd kund
Introduktion och stöd hela vägen
Sköna kollegor och bra stämning på jobbet
Möjlighet till fler uppdrag eller förlängning
Plats: Kristianstad
Omfattning: Heltid / Deltid
Start: Enligt överenskommelse
Låter det som din grej? Skicka in din ansökan redan idag - vi kör löpande urval, så vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: kristianstad@a95consulting.se Omfattning
