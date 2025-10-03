Butikssäljare sökes - Välbetalt och utvecklande arbete!
Junglia AB / Butikssäljarjobb / Uppsala Visa alla butikssäljarjobb i Uppsala
2025-10-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junglia AB i Uppsala
, Östhammar
, Enköping
, Upplands-Bro
, Heby
eller i hela Sverige
Brinner du för kundservice och gillar att jobba i en levande butiksmiljö? Nu söker vi på Junglia en serviceinriktad och engagerad butikssäljare till en av våra kunder inom detaljhandeln.
Det här är en rekrytering - vilket innebär att du blir anställd direkt av kundföretaget. Junglia hanterar endast urval och rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Hjälpa kunder i butik med köp, frågor och rekommendationer
Sälja produkter och bidra till en positiv köpupplevelse
Arbeta i kassa, fylla på varor och hålla ordning i butiken
Följa rutiner för öppning/stängning
Arbeta mot sälj- och kundnöjdhetsmål
Butiken har ett högt tempo, så du behöver kunna ta egna initiativ och gilla att jobba i en social och rörlig miljö.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av butik, försäljning eller service
Är utåtriktad, positiv och gillar att hjälpa människor
Trivs med att arbeta i team och nå gemensamma mål
Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift)
Är flexibel med arbetstider - kvällar och helger förekommer
Meriterande: Erfarenhet från kassaarbete, mode, teknik eller livsmedel - beroende på butikstyp.
Kunden erbjuder
Anställning direkt hos arbetsgivaren
Kollektivavtal och schyssta villkor
Grundlig introduktion och möjlighet till vidareutveckling
Trevlig arbetsmiljö och engagerade kollegor
Personalrabatter och andra förmåner
Om Junglia
Junglia är ett rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta rätt medarbetare och människor att hitta rätt arbetsplats. Vi fokuserar på långsiktiga lösningar där både kandidat och arbetsgivare ska kunna växa tillsammans. I det här uppdraget ansvarar vi för rekryteringen - men du blir anställd direkt hos vår kund.
Så här söker du
För att söka tjänsten behöver du skapa ett digitalt CV via vår plattform:
Besök: https://junglia.com/
Skapa ditt digitala CV (tar bara ett par minuter)
Kopiera länken till ditt digitala CV
Mejla din ansökan till: jobb@junglia.se
Ämne i mejlet: Butikssäljare + [Ditt namn]
Kom ihåg att inkludera länken till ditt digitala CV i mejlet!
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
752 44 UPPSALA Jobbnummer
9539986