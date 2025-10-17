Butikssäljare sökes - skapa serviceupplevelser som gör skillnad
2025-10-17
Vi söker dig som vill bli en viktig del av ett team där kundservice, ansvar och samarbete står i fokus.
Just nu hjälper vi en av våra kunder att hitta en butikssäljare.
Det här är en rekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos kundföretaget, medan Junglia ansvarar för urval och rekryteringsprocessen.
Som butikssäljare är du företagets ansikte utåt. Du arbetar med försäljning, kundbemötande, påfyllning av varor och kassahantering, samt ser till att butiken är inbjudande och organiserad. Du bidrar till att varje kund får en positiv och professionell upplevelse.
Rollen passar dig som trivs med att möta människor, har lätt för att skapa kontakt, är ansvarstagande och uppskattar att arbeta i ett team där alla hjälps åt för att nå gemensamma mål.
Startlön: 32 000 kr/mån
Du erbjuds en trygg anställning direkt hos arbetsgivaren, med goda villkor och möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice. Här arbetar du tillsammans med kollegor som värdesätter engagemang, service och respekt.
Vi söker dig som är positiv, pålitlig och serviceinriktad. Erfarenhet av butiksarbete eller försäljning är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära och förmåga att skapa nöjda kunder.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i dina uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken till ditt digitala CV
Skicka länken till jobb@junglia.se
Ämne: Butikssäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
