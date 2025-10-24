Butikssäljare sökes - skapa fantastiska kundupplevelser
2025-10-24
Är du social, serviceinriktad och trivs i mötet med människor? Vi söker en butikssäljare till en av våra kunder där du får möjlighet att bidra till en trevlig och inspirerande butiksmiljö.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge råd om produkter
Kassaarbete och varuhantering
Hålla butiken organiserad och inbjudande
Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundserviceKvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se
Ämne: Butikssäljare + Ditt namn Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Junglia AB
(org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
269 37 BÅSTAD Jobbnummer
9574204