Butikssäljare sökes - skapa fantastiska kundupplevelser

Junglia AB / Butikssäljarjobb / Båstad
2025-10-24


Är du social, serviceinriktad och trivs i mötet med människor? Vi söker en butikssäljare till en av våra kunder där du får möjlighet att bidra till en trevlig och inspirerande butiksmiljö.

2025-10-24

Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge råd om produkter
Kassaarbete och varuhantering
Hålla butiken organiserad och inbjudande

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Trevliga kollegor och positiv arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundservice

Kvalifikationer
Serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Goda kunskaper i svenska

Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Butikssäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
269 37  BÅSTAD

Jobbnummer
9574204

