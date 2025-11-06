Butikssäljare sökes - skapa en inspirerande och kundvänlig butik

A 95 Consulting AB / Butikssäljarjobb / Sala
2025-11-06


Vi hjälper just nu en av våra kunder att rekrytera en butikssäljare som vill ge kunderna bästa möjliga service och bidra till en trivsam butiksmiljö. Du är engagerad, serviceinriktad och trivs med att möta människor i en butiksmiljö.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Bemöta kunder och ge professionell rådgivning
Hantera kassa och påfyllning av varor
Bidra till en organiserad och inbjudande butik

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trevlig arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och service

Kvalifikationer
Serviceinriktad, noggrann och ansvarsfull
Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett smidigt och strukturerat sätt att ansöka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Butikssäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
733 30  SALA

Jobbnummer
9592549

