Butikssäljare/slangmontör, Upplands Väsby
2026-04-23
Är du en teknisk problemlösare som vill utmanas i ditt arbete? Vill du arbeta med försäljning på ett växande familjeföretag och är redo att ge våra kunder förstklassig service? Då kan du vara den vi söker som vår nya butikssäljare/slangmontör i Upplands Väsby!
Arbetsuppgifter
Som butikssäljare/slangmontör jobbar du med personlig försäljning över disk. Ditt jobb blir att på ett professionellt och ödmjukt sätt finna den bästa lösningen för varje enskild kund.
Andra dagliga arbetsuppgifter är hantering av inkommande förfrågningar, materialanskaffning och orderhantering. Utöver detta ingår hantering av inkommande/avgående gods, samt monterings- och produktionsarbete.
Vi erbjuder
En rolig och varierande arbetsmiljö med en familjär känsla där vi hjälps åt. Vi på Hydroscand värnar om våra medarbetare och erbjuder både interna och externa utbildningar. Hos oss får du ett arbete med mycket kundkontakt och goda utvecklingsmöjligheter, på ett svenskt familjeföretag som är verksamt i 20 länder globalt.
Din profil
Du bör ha ett tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet av försäljning. Utbildning eller arbetserfarenhet inom fordons-, pneumatik- eller hydraulikteknik är ett plus, men inget krav. Det är viktigt att du har ett stort engagemang, är lösningsfokuserad och har en känsla för god service.
B-körkort är ett krav.
Som person tror vi att du är driven, ordningsam, resultatinriktad, samarbetsvillig och lösningsfokuserad. Dessutom vill vi att du har en god social kompetens samt en förmåga att skapa och vårda goda relationer till både kunder och medarbetare.
Hydroscand arbetar aktivt för att främja mångfald i alla led och strävar efter en jämnare könsfördelning inom företaget. Därför uppmuntrar vi en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Är du intresserad?
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Liam Eldonson (Platschef) på telefon: 08-466 77 82
Sista ansökningsdag är 18 maj 2026 men urval sker löpande, dröj därför inte med din ansökan. OBS! Ansökning sker via vår karriärsida (ansökning via e-post undanbedes).Vi avböjer, vänligt men bestämt, kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hydroscand AB
194 61 UPPLANDS VÄSBY
