Butikssäljare shop & livs

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Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Sandviken Visa alla butikssäljarjobb i Sandviken
2026-08-01
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Nu söker vi nya kollegor till vintersäsongen på en av Sveriges tio största skidorter. Här väntar en spännande och händelserik arbetsplats med skidåkning i toppklass och en idyllisk vintermiljö. Skapa minnen för livet – sök vinterns roligaste jobb i Kungsberget nu!
Dina uppgifter
Som butikssäljare ansvarar du för den dagliga driften i butiken, vilket inkluderar kassahantering, leveransmottagning, varupåfyllning, samt exponering och skyltning av kläder och utrustning. Du förväntas leverera god service och kunskap till våra gäster, för att guida dem fram till rätt köp för just dem.
Som en del av vårt team förväntas du:
Ge snabb och vänlig service till våra gäster, både i kassan och ute i butiken.
Hålla butiken organiserad och inbjudande för våra gäster.
Visa positivt engagemang och samarbetsvilja gentemot kollegor och gäster.
Ta egna initiativ för att förbättra verksamheten och servicen.
Vara flexibel och hjälpa till med andra uppgifter vid behov för att säkerställa en smidig drift i butiken.
Det är viktigt för oss att tillsammans skapa en positiv och effektiv arbetsmiljö i butiken där engagemang och kundservice står i fokus oavsett var i området du arbetar. Vi ser också att du drivs av att jobba mot försäljningsmål och triggas av utmaningar och är framåtriktad. Ditt yttersta mål är att se till att vi alltid överträffar våra gästers förväntningar.
Vi erbjuder...
En inspirerande arbetsplats med en härlig sammanhållning där du får chansen att uppleva en vinter som du sent kommer att glömma.
Gratis säsongshyra av skidutrustning på nybörjarnivå
Rabatt på boende för familj och vänner
Förmånliga priser i skiduthyrning, butiker & restauranger.
Vem är du?
Du är serviceinriktad och stresstålig, men framför allt älskar du att möta nya gäster och se till att deras besök hos oss överträffar deras förväntningar. Vi ser att du har ett intresse för utförsåkning och tycker om att arbeta med människor – både vuxna och barn. Att du är glad, positiv och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. I Kungsberget tror vi att glada medarbetare leder till glada gäster.Publiceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
Du ska vara bekväm med både engelska och svenska språket.
B-körkort och tillgång till bil.
Kunna arbeta både dag- och kvällstid under vardagar och helger.
Meriterande
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som beskrivs ovan.
Ansök
Detta är en säsongsanställning mellan december och april och tjänsten går under HRF:s kollektivavtal. Sista ansökningsdag är den 1 oktober, men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor? Kontakta avdelningschef, magdalena.magnusson@kungsberget.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7905895-2126690". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbergets Fritidsanläggningar Aktiebolag
(org.nr 556528-0434), https://jobba.kungsberget.se
Kungsbergsvägen 51 (visa karta
)
811 95 JÄRBO Arbetsplats
Kungsberget Jobbnummer
10017856