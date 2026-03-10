Butikssäljare (säsongsanställning) - Blomsterlandet, Mora-Noret
Säsongsanställning - Mora 2026
I slutet av mars öppnar vi vår helt nya butik i Mora-Noret - en strategiskt viktig satsning där vi bygger upp en modern och inspirerande destination för växter, blommor och trädgårdsprodukter. Nu söker vi efter flera drivna och växtintresserade butikssäljare som vill jobba extra hos oss vara med från start och bygga upp Blomsterlandet i Mora. Du är en person som drivs av mötet med kunder samt av att få arbeta med försäljning och har ett starkt växtintresse som du gärna delar med dig av. Låter det här intressant? Då vill vi mer än gärna ta del av din ansökan!
Med personligt ansvar och initiativkraft arbetar du på alla avdelningar men framför allt i kassan med fokus på ditt affärsmässiga driv och utveckla hela butiken. I rollen som butikssäljare kommer du att vara ansiktet utåt och brinna för att ta hand om Blomsterlandets kunder på bästa sätt.
Om rollen
Kassaarbete
Varierande arbetsuppgifter med allt från att ta hand om kunder, sitta i kassan samt packa upp varor
Om dig För att du skall trivas i denna roll så tror vi att du idag är van att jobba med försäljning och kundbemötande i en verksamhet som präglas av tempo och flexibilitet. Då det är mycket positivt som händer i vår verksamhet så är det viktigt att du tycker om att växla upp och ner och ser alltid nya möjligheter. Du trivs bästa att jobba i team och är en person som sprider mycket glädje och engagemang omkring dig. Du är en teamspelare som motiveras av att ha nära samarbete med dina kollegor i det dagliga arbetet.
Dina erfarenheter och kompetenser
Meriterande med erfarenhet från försäljning av trädgårdsväxter samt inomhusväxter
Trädgårdsrelaterade utbildningar är meriterande
Kassavana
Ordningssam och struktureras
Kunnig inom skötsel och att viljan att lära sig, du skall sitta på produktkunskap och kunna ge skötselråd.
Är en person som har lätt för att samarbeta och sprida god energi till dina kolleger
Erfarenhet från att jobba inom retail/detaljhandeln
Info om tjänsten
Anställningsform: Säsongsanställning from v. 13 fram till augusti men möjlighet till fortsatt timanställning Placering: Mora Noret Tillträde: Mars
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof stina.bjernhof@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande.
