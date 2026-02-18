Butikssäljare samt truckförare - Blomsterlandet, Karlstad
2026-02-18
Vi söker en engagerad och flexibel medarbetare till en mångsidig tjänst som både butikssäljare och truckförare. Du kommer att vara anställd av oss på Retail Knowledge, men arbeta hos Blomsterlandet Karlstad i butiken i Våxnäs. I rollen ingår både kundservice och försäljning i butik, samt lossning av lastbilar och hantering av varuflödet med truck. Så viktigt att du är en person som kommer att bidra till att skapa en fantastisk kundupplevelse, samtidigt som du ser till att butiken är välfylld och organiserad.
Vi erbjuder stor flexibilitet - du lägger upp din tillgänglighet enkelt via vår app, vilket gör att arbetet kan anpassas efter din vardag och våra kunders behov.
Att arbeta som poolare hos oss på Retail Knowledge innebär att du är en ambassadör både för oss och för Blomsterlandet. För att trivas i denna roll är det viktigt att du är positiv, serviceminded och har lätt för att kommunicera med andra människor. Du tycker om variation i arbetet och trivs med att ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som är: Innehar truckkort och B-körkort samt erfarenhet av liknande arbete. Morgonpigg, ordningsam och gillar att jobba i en arbetsmiljö med högt tempo och med fysiskt ansträngande arbetsuppgifter.
Du är positiv och har lätt för att samarbeta med andra, är prestigelös och självgående. Rollen innebär tunga lyft, effektiv avlastning och eget ansvar och detta är något som du behärskar. Du behöver vara stresstålig och trivas med att ha många bollar i luften.
Förutsättningar för att bli poolare hos oss
Vi har KRAV på att du har en annan huvudsaklig sysselsättning minst 1 år framåt (ex universitetsstudier eller annat deltidsarbete)
Du kan arbeta butikstider, dvs både dagar, kvällar och helger
Du har möjlighet att arbeta 3 vardagar i veckan
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Om dig
Du är ansvarsfull som person
Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra
Du tycker om att överträffa kundernas förväntningar och drivs av det personliga mötet
Du trivs i en säljande roll
Du talar och skriver flytande svenska
Info om tjänsten Anställningsform: Behovsanställning, tillsvidare Arbetstider: Från v.18-23, varierade antal arbetspass. Start mellan 07.00-08.00 på morgnarna. Lön: Timlön enligt kollektivavtal
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge Bemanning. I denna process kommer du att genomgå urval, tester, bakgrundskontroller samt referenstagning. Intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att ha dig i vårat team. Välkommen med din ansökan!
