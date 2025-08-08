Butikssäljare, Panduro - Birsta City, Sundsvall
2025-08-08
Till vår butik i Birsta City söker vi:
BUTIKSSÄLJARE
Vi söker dig som är utåtriktad och serviceminded för anställning i vår butik. Vi ser gärna att du är van vid arbete i högt tempo och har erfarenhet inom handel. Du bör ha fyllt 18 år. Självklart älskar du att möta nya människor och ge den bästa servicen till våra kunder. Du brinner för försäljning, är kreativ och har självklart ett stort intresse för Panduros produkter.
Vi erbjuder ett omväxlande och spännande jobb med många och roliga utmaningar. I en kreativ och kundvänlig arbetsmiljö blir du en del av vårt duktiga säljteam, som tar ansvar för den dagliga driften av butiken.
OMFATTNING: Anställningensformen är tillsvidare och startar så snart som möjligt med en sysselsättning på 10h/v med chans på mer särskilt runt julen och sommaren. Sista ansökningsdag är 2025-09-30.
Vi kallar löpande till intervjuer så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Panduro Hobby AB
(org.nr 556073-6356), https://panduro.com Arbetsplats
Panduro Kontakt
Anna Maria Andersson annamaria.andersson@panduro.se Jobbnummer
9450522