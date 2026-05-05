Butikssäljare på Varuhuset i Rönneshytta
2026-05-05
Vi söker dig som älskar kundkontakt!
Är du en passionerad säljare med ett intresse för cyklar, trädgårdsmaskiner och trädgårdsmöbler? Då har vi den perfekta möjligheten för dig! Varuhus i Rönneshytta söker nu en butikssäljare till säsongen maj till september.
Som butikssäljare hos oss kommer du att arbeta med att erbjuda våra kunder den bästa servicen inom specialvaror som cyklar, trädgårdsmaskiner och trädgårdsmöbler. Du kommer att vara en del av ett dynamiskt team och ha en viktig roll i att hjälpa våra kunder att hitta rätt produkter för deras behov.Dina arbetsuppgifter
• Ge professionell och personlig service till våra kunder
• Hålla butiken organiserad och välfylld
• Visa och demonstrera produkter
• Assistera med produktval och ge råd baserat på kundens behovKvalifikationer
• Gärna erfarenhet av försäljning och kundservice
• Gärna erfarenhet eller intresse av cyklar, trädgårdsmaskiner eller trädgårdsmöbler
• God kommunikationsförmåga, initiativrik och driftig.
• Flexibilitet och förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Vi erbjuder
• Säsongsanställning från maj till september
• Utbildning internt.
• Tjänsten är deltid till heltid. Lön enligt kollekivavtal.
• Möjlighet till förlängning och fast anställning
• En trevlig och stimulerande arbetsmiljö Om företaget
Varuhuset Rönneshytta AB är ett familjeföretag med försäljning av nästan allt inom fritid, hem och trädgård, serviceverkstad och ICA matbutik.
Se mer information på www.varuhuset.se Så ansöker du
Är du intresserad av denna spännande möjlighet? Skicka in din ansökan och CV till oss så snart som möjligt. Vi ser fram emot att välkomna en ny engagerad medarbetare till vårt team!
Vi behandlar ansökningar löpande, skicka din skriftliga ansökan till: info@varuhuset.se
Vid frågor, ring 0583-40035 eller maila info@varuhuset.se
Mikael Johansson
Varuhuset i Rönneshytta AB, Hyttvägen 10, 694 97 Rönneshytta
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
