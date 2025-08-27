Butikssäljare på Göstas i Smålandsstenar
Bernts Konditori AB / Butikssäljarjobb / Gislaved Visa alla butikssäljarjobb i Gislaved
2025-08-27
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bernts Konditori AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Om Ditt Café
Varumärket Ditt Café ägs och förvaltas av de fyra bolagen Stigs Café och Bageri AB, Agdas Café i Apladalen, Bernts Konditori AB och Bernards Konditori AB. Under varumärket samlas 11 caféer samt en produktionsanläggning. Detta gör oss till Sveriges största privatägda bageri- och konditorikoncern. Vi bedriver verksamhet på fem orter inom Jönköpings län och sysselsätter ett hundratal medarbetare.
Vår affärsidé är att vara ledande på den lokala marknaden, erbjuda närproducerade bageri, konditori- och restaurangvaror i en attraktiv miljö med hög kvalitet, personligt bemötande och med kunden i fokus. Vi arbetar efter våra kärnvärden glädje, kvalitet och engagemang och vi är övertygade om att den största framgången nås genom ett välfungerande lagarbete.
Om dig
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för service i olika former. Du är en handlingskraftig och lösningsorienterad person med ett leende nära tillhands. Du ska vara stresstålig och ansvarstagande och känna igen dig i våra kärnvärden glädje, kvalitet och engagemang.
Vi möter olika typer av kunder varje dag, och där är det viktigt att du känner dig flexibel och lyhörd efter vad kunden efterfrågar.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du få hantera kassan och möta kunder dagligen. Du har ett starkt brinnande intresse för service och att kunden ska ha den bästa upplevelsen hos oss.
Vi arbetar med kassahantering, beredning av luncher och smörgåsar, kundservice och städning. Att arbeta förmiddagar, eftermiddagar, kvällar & helger faller sig som en naturlig del av tjänsten, jobbet innefattar i nuläget var tredje helg.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett självständigt, utvecklande och lärorikt arbete med goda löne- och anställningsvillkor.
Tjänsten är ett vikariat för en av våra anställda och börjar på strax över 50%, men finns möjlighet till mer tid om man är intresserad. Den perfekta tjänsten att kombinera med studier eller en annan tjänst.
Markera ansökningen med Göstas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobb@dittcafe.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Göstas". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bernts Konditori AB
(org.nr 556743-4575), http://www.dittcafe.se
Södra Nissastigen 2 (visa karta
)
333 32 SMÅLANDSSTENAR Arbetsplats
Göstas Jobbnummer
9479471