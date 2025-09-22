Butikssäljare På Deltid Till Icas Nya Husdjurskoncept Gaston!
Workshop International Sweden AB / Butikssäljarjobb / Säffle Visa alla butikssäljarjobb i Säffle
2025-09-22
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Workshop International Sweden AB i Säffle
, Karlstad
, Arvika
, Eda
, Nacka
eller i hela Sverige
Vi på WorkShop söker nu efter en Butikssäljare på deltid för ett nytt spännande butikskoncept i Säffle! Ica vill öka sitt fokus på husdjur och lanserar därmed sitt nya husdjurskoncept Gaston. Är du en driven, social och flexibel person som gillar både försäljning och att erbjuda kunder förstklassig service? Är du dessutom intresserad av retail och älskar husdjur? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Om rollen:
Som butikssäljare på Gaston kommer du att marknadsföra och demonstrera butikens produkter, samtidigt som du agerar som ambassadör för varumärket. Du bidrar med en förstklassig kundupplevelse genom att ha en bred kunskap om produkterna och en positiv attityd. Du kommer att arbeta i den dagliga driften i butiken i nära samarbete med kollegor och butikschef. Vi kommer ge dig all nödvändig produktutbildning och kunskap som behövs för att kunna skapa en hög servicenivå och kundupplevelse. Dina arbetsuppgifter består främst av följande:
Erbjuda butikens kunder bemötande och service i världsklass
Professionell rådgivning gällande butikens produkter
Hantera kund- och produktbeställningar samt varulager
Kassahantering
Delta i olika event som utförs av butiken
Om dig:
Du är en person med mycket energi, som är duktig på att kommunicera och ser problemlösning som en del av vardagen. Du värdesätter ordning och reda och har god struktur. Vidare ser vi det som meriterande om du jobbat med liknande produkter eller närliggande branscher sedan tidigare. Du har ett intresse för husdjur och retail och sporras av nya utmaningar, eget ansvar och drivs av att prestera goda resultat tillsammans med dina medarbetare. Vidare ser vi att du har följande kvalifikationer:
Har god erfarenhet av service och försäljning
Har erfarenhet av försäljning, gärna inom husdjursprodukter
Har erfarenhet från kloklippning
Är flexibel, lösningsorienterad och initiativrik
Är en naturlig glädjespridare och relationsskapare
Har goda språkkunskaper i svenska och engelska
Arbetsplats: Säffle
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningstid: Deltid ca 5 timmar i veckan
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Vi håller intervjuer löpande så vänta inte med din ansökan. Ansökan sker via hemsidan, vi tar inte emot ansökningar via mail. Sista ansökningsdag för tjänsten är 2025-09-30.
Vi är WorkShop: the Consumer Experience Agency - Nordens ledande retailbyrå, dedikerad till att skapa och leverera innovativa kundupplevelser för några av världens största varumärken. Det gör vi genom att erbjuda en komplett portfölj av tjänster inklusive data & insights, concept, field marketing och mycket mer - så vi kan hjälpa våra kunder i varje steg. Gå med i ett av våra team runt om i världen och utforska din potential genom unika projekt, pop-ups, butikskoncept eller våra ambassadörsprogram!
Lär dig mer om vårt företag på WorkShop och följ oss gärna på Facebook, LinkedIn och Instagram! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Workshop International Sweden AB
(org.nr 556665-8935), https://www.work-shop.com/ Arbetsplats
WorkShop Jobbnummer
9520858