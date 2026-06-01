Butikssäljare P.O.R.T Båstad

Port Retail AB / Butikssäljarjobb / Båstad
2026-06-01


Visa alla butikssäljarjobb i Båstad, Laholm, Ängelholm, Halmstad, Bräcke eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Port Retail AB i Båstad, Kungsbacka, Kungälv, Sotenäs, Borgholm eller i hela Sverige

BUTIKSSÄLJARE TILL P.O.R.T
Vi söker en säljare till vår klädesbutik i Båstad.
Jobbet går på schema och butiken är öppen 7 dagar i veckan och kvällar i juli och delar av augusti.
P.O.R.T säljer kläder och skor i klassisk stil med en liten marin touch. Några av våra märken är Sea Ranch och RedGreen.
Vi ser gärna att du är över 18 år, har både sälj och kassa vana ,pratar engelska och svenska samt har ett boende klart till den butik du söker hos oss. Är det du? Vi erbjuder ett roligt, självständigt jobb i en av våra butiker.
Skicka din ansökan idag till: jobb@retailbyport.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Jobb@retailbyport.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ortens namn".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Port Retail AB (org.nr 559102-8534)
Köpmansgatan 14 (visa karta)
269 35  BÅSTAD

Arbetsplats
P.O.R.T Båstad

Jobbnummer
9940674

Prenumerera på jobb från Port Retail AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Port Retail AB: