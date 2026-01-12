Butikssäljare P.O.R.T Båstad
2026-01-12
BUTIKSSÄLJARE TILL P.O.R.T
Port Retail har 8 egna butiker i Sverige och webbshop till dessa söker vi nu dig som är social, positiv, utåtriktad och är sugen på ett sälj jobb i en av våra trevliga butiker som ligger i Borgholm, Båstad, Smögen, Söderköping, Marstrand, Kungshamn, Trosa och Strömstad.
Vi behöver din hjälp antingen hela säsongen; maj till september eller från Midsommar fram till mitten av augusti och i Borgholm även över Skördefesten.
Jobbet går på schema och butiken är öppen 7 dagar i veckan och kvällar.
P.O.R.T säljer kläder och skor i klassisk stil med en liten marin touch. Några av våra märken är Sea Ranch och RedGreen.
Vi är kända för att ha unika produkter med hög kvalitet samt trevlig, kunnig och serviceminded personal.
Vi ser gärna att du är över 18 år, har både sälj och kassa vana ,pratar engelska och svenska samt har ett boende klart till den butik du söker hos oss. Är det du? Vi erbjuder ett roligt, självständigt jobb i en av våra butiker.
Skicka din ansökan idag till: jobb@retailbyport.se
ange i rubriken vilken butik du söker till.
Intervjuer sker löpande, så skynda! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: Jobb@retailbyport.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ortens namn". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Port Retail AB
(org.nr 559102-8534)
Köpmansgatan 14 (visa karta
)
269 35 BÅSTAD Arbetsplats
P.O.R.T Båstad Jobbnummer
9677468