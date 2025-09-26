Butikssäljare Online, Förbutik & Kassa - Stora Coop Jönköping A6
Är du en glad och positiv person som brinner för mat, sälj och förstklassig service? Vi söker nu dig som vill bli ny medarbetare i vår butik.
Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativtagande och noggrann. Noggrannhet är en av det viktigaste kompetenserna för att våra online-kunder ska bli nöjda med sina leveranser med fräscha och noga utvalda produkter. Vi ser även att du verkar för att skapa en serviceinriktad förbutik och kassaavdelning där förstklassig service och gäst står i centrum. Du har en positiv inställning och hittar bra lösningar på utmaningar som kan uppstå. Vidare trivs du med ett högt arbetstempo och varierade arbetsuppgifter.
Som person är du kreativ och kommer gärna med förslag och idéer och har lätt för att arbeta i team. Du har ett öga för detaljer och engagemanget för att skapa en välkomnande, säljande och inspirerande butik. Du drivs av utmaningar, ser möjligheter och har en vilja att hela tiden utveckla och effektivisera såväl verksamheten som dig själv.
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak inom vår Onlineavdelning, vilket innebär plock och packning för vår e-handel, men även kassa och förbutik förekommer på schemat samt andra arbetsuppgifter i butiken, exempelvis;
- Fylla på varor i hyllorna och fronta
- Bygga exponering på säljtorg och gavlar
- Arbeta med fys och svinn
- Arbeta med egenkontroller
- Hålla städat och snyggt i butiken
Tillsammans med dina kollegor blir du butikens ansikte utåt och för dig är kunden nummer ett. Du har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje. Du trivs med att vara på språng och att arbeta kroppen. Arbetet i en butik erbjuder dig ett varierande arbete i emellanåt högt tempo och det är viktigt att du känner dig trygg med att hantera stressiga situationer.
Tidigare erfarenhet från livsmedelsbutik är mycket meriterande och extra meriterade om du har erfarenhet från arbete med e-handel/online. Även från arbete med post, Svenska Spel och ATG är mycket meriterande. Personlig lämplighet är minst lika viktigt för oss på Coop.
Tjänsten är ett vikariat till och med 21 juni 2026 på 25 h/vecka med tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna varierar och förekommer både dag-och kvällstid samt helger. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Stormarknadschef Erik Olsson tfn: 010-745 09 21 alt e-post: a6.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
- God svenska i tal och skrift är ett krav
- 18 år fyllda då du ska kunna arbeta självständigt i kassan
- Erfarenhet och kompetens från detaljhandel och/eller andra serviceyrken är meriterande.
- Erfarenhet från arbete med e-handel/online är mycket meriterande
- Erfarenhet från arbete med post, Svenska Spel och ATG är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
