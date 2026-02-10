Butikssäljare & Ambassadör helger till Dreame Stockholm
Är du en social stjärna med ett intresse för teknik och varumärken? Vill du representera ett av marknadens mest innovativa företag inom smarta hemprodukter? Då kan du vara den vi söker!
Sparx Branding söker nu butikssäljare till Dreame, ett globalt tech-varumärke som utvecklar premium dammsugare och robotdammsugare med fokus på innovation, design och smarta lösningar för det moderna hemmet.
Som butikssäljare kommer du arbeta i en välkänd hemelektronikbutik och hjälpa kunder att upptäcka och förstå Dreames produkter. Din roll är att skapa intresse, sälja Dreames produkter, förklara funktioner och se till att kunderna får en positiv upplevelse av Dreame i butiken.
Vi söker nu personer till butiker i Stockholm. Tjänsten är en timanställning och arbetstiderna är fredag kl 13-19.00, samt lördag och söndag kl 11.00-17.00.
Om rollen
Aktivt demonstrera och representera Dreames produkter i butik
Fånga upp kunders behov och guida dem till rätt produkt
Säkerställa att Dreames yta i butiken är snygg, välfylld och uppdaterad
Bygga relationer med både kunder och butikspersonal
Rapportera resultat och insikter från dina arbetspass
Vi söker dig som
Är social, engagerad och har lätt för att prata med människor
Har tidigare erfarenhet av butik, försäljning eller kundservice - meriterande men inget krav.
Är självgående, professionell och representativ
Har ett intresse för teknik och gillar att hålla dig uppdaterad om nya produkter
Vi erbjuder dig
Ett spännande och flexibelt extrajobb via Sparx Branding
Möjlighet att jobba med ett starkt, innovativt varumärke
Ett stöttande team och dedikerad projektledning
Produktutbildning och löpande support
Möjlighet till mer jobb för både Dreame och Sparx Branding
Tjänsten är planerad att starta omgående och pågår tillslutet av april. Du kommer bli anställd av Sparx Branding men utföra jobbet för vår kund Dreame.
Om Sparx Branding
Sparx Branding är en brand activation-byrå som skapar minnesvärda upplevelser i butik, på event och i fält. Vi samarbetar med några av världens mest spännande varumärken inom hemelektronik, lifestyle och tech och vi letar alltid efter engagerade talanger som vill vara en del av vår resa. Så ansöker du
