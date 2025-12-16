Butikssäljare med VS-kunnande - Ahlsell Ystad
2025-12-16
Vill du vara med och skapa branschens bästa butiksupplevelse - där kunskap, service och tillgänglighet verkligen gör skillnad?
På Ahlsell Ystad söker vi dig som älskar mötet med kunden, drivs av att hitta rätt lösning och trivs i ett team där man både tar ansvar och har roligt tillsammans.
Vårt uppdrag
Hos oss möter du proffsen varje dag - VVS-montörer, byggare och installatörer - som behöver snabba svar och rätt produkter. I butiken är du deras problemlösare, rådgivare och partner. Det handlar inte bara om att sälja, utan om att skapa förtroende och bygga relationer som håller över tid.
Ahlsell står för kunskap, service och tillgänglighet i världsklass. Det betyder att du får både frihet och ansvar - att ta egna initiativ, utveckla butiken och bidra till att varje kundbesök blir en positiv upplevelse.
Vem du är
• Du har erfarenhet eller utbildning inom VS/VVS, eller har byggt upp en stark teknisk förståelse genom praktiskt arbete.
• Du gillar försäljning och mötet med människor, tar egna initiativ och ser möjligheter där andra ser hinder.
• Nyfikenhet och prestigelöshet är en självklar del av din personlighet, och du trivs i ett högt tempo där laget alltid går före jaget.
• När det händer mycket är du som mest motiverad och engagerad.
Vi erbjuder dig
• En arbetsplats där din kompetens tas på allvar och din insats märks.
• Individuell lönesättning, förmånsportal och möjlighet till personalrabatt.
• Trygga villkor med tjänstepension, kollektivavtal och fasta arbetstider måndag-fredag 07:00-16:00.
• En kultur där vi tror på engagemang, ansvar och samarbete - och där skrattet är lika viktigt som försäljningen.
Varför Ahlsell Ystad?
Vi vill att du ska känna att detta är den bästa arbetsperioden i ditt liv. Här får du utvecklas, påverka och vara en del av ett team som verkligen bryr sig - om varandra, kunderna och resultatet. Butiken är dessutom nyrenoverad sedan ett år tillbaka, vilket gör arbetsmiljön modern, fräsch och inspirerande.
Är du redo att växa med oss?
Sök tjänsten idag och bli en del av ett företag där kunskap möter hjärta - varje dag, i varje kundmöte. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), http://www.ahlsell.se/ Kontakt
Butikschef
Johnny Abrahamsson johnny.abrahamsson@ahlsell.se Jobbnummer
9646957