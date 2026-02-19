Butikssäljare med trädgårdskunskap - Blomsterlandet, Mora

2026-02-19


Var med och forma en ny butik mot framgång!

Våren 2026 öppnar vi vår helt nya butik i Mora-Noret - en strategiskt viktig satsning där vi bygger upp en modern och inspirerande destination för växter, blommor och trädgårdsprodukter. Nu söker vi efter flera drivna och växtintresserade butikssäljare med trädgårdsutbildning som vill vara med från start och bygga upp Blomsterlandet i Mora. Du är en person som drivs av mötet med kunder samt av att få arbeta med försäljning och har ett starkt växtintresse som du gärna delar med dig av. Låter det här intressant? Då vill vi mer än gärna ta del av din ansökan!
Med personligt ansvar och initiativkraft arbetar du på alla avdelningar och även i kassan med fokus på ditt affärsmässiga driv och utveckla hela butiken. I rollen som butikssäljare kommer du att vara ansiktet utåt och brinna för att ta hand om Blomsterlandets kunder på bästa sätt och att ge dem rådgivning och inspiration för deras behov.
Vi vill att du ska: Älska kundmötet, vara positiv, ha lätt för att samarbeta med andra, vara självgående och ha en utpräglad servicekänsla. Du behöver även vara stresstålig, ordningsam och trivas med att ha många bollar i luften.
Krav på erfarenhet: För att klara av tjänsten som butikssäljare för inomhusväxter, säsongsväxter och trädgårdsväxter värdesätts att du ha kunskaper motsvarande trädgårdsmästare, andra växtutbildningar, intresse för växter samt ha erfarenhet av försäljning av växter.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av försäljningsplanering och viss beställning

Varumottagning

Varuexponering

Varuplock

Växtskötsel

Kundservice samt i övrigt förekommande butikssysslor

För tjänsten behöver du även kunna arbeta helger och kvällar.

Mer info om BLOMSTERLANDET Läs mer om oss här
Om jobbet Ort: Mora Anställningsform: Tillsvidareanställning 20 h i veckan Tillträde: Snarast enligt över överenskommelse
I den här rekryteringsprocessen samarbetar Blomsterlandet med Retail Knowledge och ansvarig rekryterare är Stina Bjérnhof stina.bjernhof@retailknowledge.se Urval, tester och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
