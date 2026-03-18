Butikssäljare med kundfokus och praktisk touch

Säljare med driv & kundfokus till vårt team i Luleå!
Älskar du att möta människor, hitta lösningar och ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Då vill vi träffa dig!
Hos oss får du en roll där du är ansiktet utåt - du hjälper kunder att hitta rätt tillbehör, löser behov kring reservdelar och service, och skapar upplevelser som gör att de vill komma tillbaka.
Och ja - gillar du fordon? Då finns chansen att även utvecklas inom fordonsförsäljning på sikt.
Det här är inte ett "vanligt" butiksjobb.
Vår bransch lever med säsongerna. Vår och sommaren är intensiva med högt tempo och mycket kundkontakt - höst och vinter ger dig utrymme att utvecklas, strukturera upp och bidra till hur vi blir ännu bättre som team.
Vi tror att du:
Gillar att ge riktigt bra service och bygga relationer
Är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta egna initiativ
Trivs i en roll där du får göra både det praktiska och det sociala
Du behöver inte kunna allt från början - det viktigaste är att du vill lära dig och utvecklas tillsammans med oss.
Lite praktiskt:
Placering: Storheden, Luleå
Möjlighet att jobba även i Piteå vid t.ex. event och semestrar
B-körkort krävs (BE är ett plus)
Svenska och engelska i tal och skrift
Kan du fler språk? Grymt - vi möter kunder från hela Europa!
Vilka är vi då?
Husvagnsimport är ett familjeföretag med hjärtat i Norrbotten. Vi startade redan 1961 och drivs sedan 1977 av nuvarande ägarfamilj, nu i tredje generation. Vi jobbar med husvagnar från KABE, Polar och Adria, samt flertalet stora tillbehörsleverantörer och hjälper varje år massor av människor ut på nya äventyr.
Redo att hoppa på resan?
Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Vi ser fram emot att ha dig med i teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: anmalan@husvagnsimport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husvagnsimport Försäljning i Norr AB
(org.nr 556955-1467)
Betongvägen 21 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Christoffer Hedgren crille@husvagnsimport.se 0920219175 Jobbnummer
9806056