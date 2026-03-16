Butikssäljare med känsla för hemmet till Elon Inges El i Värnamo
2026-03-16
Är du en person som älskar att ge det lilla extra i varje kundmöte? Vill du jobba i ett klassiskt Värnamoföretag som nu satsar framåt med nya ägare? Då kan det vara dig vi söker!
Om oss
Elon Inges El har varit en naturlig del av Värnamo sedan 1969. Vi är en personlig fackhandel som säljer allt från vitvaror och småel till belysning. Hos oss står den goda servicen och kundrelationen alltid i centrum. Sedan december 2024 drivs butiken av nya ägare med målet att fortsätta utveckla verksamheten och vara det självklara valet för Värnamoborna.
Rollen som butikssäljare
Som säljare hos oss är du butikens ansikte utåt. Du guidar våra kunder genom deras köp - oavsett om det gäller en ny kaffemaskin, en energieffektiv tvättmaskin eller planering av ett nytt kök.
Dina främsta arbetsuppgifter:
• Aktiv försäljning och rådgivning till både nya och återkommande kunder.
• Ansvar för att butiken är inspirerande, välfylld och snygg.
• Orderhantering, uppackning av varor och lagerarbete.
• Visst administrativt arbete.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som drivs av att hjälpa människor och som har ett genuint intresse för teknik och inredning.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av försäljning eller service (meriterande men inget krav om du har rätt inställning).
• Är kommunikativ, förtroendeingivande och har ett positivt driv.
• Trivs med att samarbeta i ett litet team där alla hjälps åt med allt.
• Talar och skriver obehindrat på svenska.
Vi erbjuder
En varierad och spännande roll i ett stabilt företag med en varm och familjär atmosfär. Du får möjlighet att arbeta med välkända varumärken och utvecklas inom försäljning och fackkunskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: christian.welander@elon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikssäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Inges El.Affär
(org.nr 556130-3214)
Järnvägsplan (visa karta
)
331 37 VÄRNAMO Arbetsplats
Inges El Affär, AB Kontakt
Christian Welander christian.welander@elon.se 0370-10210 Jobbnummer
9801011