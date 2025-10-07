Butikssäljare med Driftsansvar Outlet Vänersborg 30h/vecka
2025-10-07
DRIFTSLEDARE SÖKES!Nu söker vi en drivande ledare till vår Lagerutförsäljningsbutik i Vänersborg!
Gillar du handel är detta en av de roligaste uppdragen i svensk detaljhandel! Du är med och skapar en lågprisdestination där tempot är högt, hyllorna alltid är välfyllda och kunderna möts av ett varmt Hej. Nu har du chansen att bli en av två personer i vårt Driftsteam - du jobbar tight nära vår Butikschef där du får arbetsleda, inspirera och bidra till att vi når våra mål tillsammans.
Som en del av Driftsteamet är du med och driver butiken framåt utifrån uppsatta mål. Du är en nyckelperson ihop med vår Butikschef i att säkerställa att vår lagerutförsäljning är inbjudande och effektiv - varje dag.
Vi letar efter dig som:
- Har dokumenterad erfarenhet som ledare - gärna som vice butikschef eller butikschef i en mindre butik.
- Brinner för försäljning och kundmöten.
- Gillar att hantera stora volymer varor - erfarenhet från lågpris- eller volymhandel är meriterande.
- Trivs i ett högt tempo och gillar att få saker gjorda.
- Är en lagspelare som gillar samarbete och teamwork.
- Har lätt att arbetsleda och leder genom att själv vara operativ.
- Är pålitlig, ansvarstagande och strukturerad.
Vi erbjuder dig:
- Värdefull erfarenhet inom försäljning och teamarbete - kunskap du har nytta av hela arbetslivet.
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker.
- En deltidstjänst på 30 timmar per vecka med varierande arbetstider (dag, kväll och helg). Du arbetar varannan helg.
- Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Du kommer att vara en nyckelperson i att säkerställa att vår lagerutförsäljning är inbjudande, effektiv och fylld med varor - varje dag. Tillsammans med teamet skapar du en arbetsmiljö som präglas av hjälpsamhet, trivsel och fokus på resultat.
Är du den vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas inom kort.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Varner är en av Skandinaviens största modekoncerner och består av flera högprofilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Carlings, Volt, Junkyard och Levi's Store. Verksamheten omfattar idag 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark.
Varje dag sätter 8 500 engagerade medarbetare kunderna i centrum för att ge dem den bästa shoppingupplevelsen. Sedan den första butiken öppnades i Oslo för snart 60 år sedan har vi haft en fantastisk utveckling och tillväxt.
Nyckeln till vår framgång ligger i vår kultur och våra värderingar. Vi älskar att skapa resultat. Hos oss är det högt i tak och vi har kul tillsammans. Samtidigt tar vi ansvar för varandra, för miljön, för klimatet och samhället omkring oss.
Varner Service Office ligger i fräscha och moderna lokaler i Solna, Stockholm. Vårt huvudkontor ligger i Norge och vi har även ett kontor i Finland. Ersättning
