Butikssäljare Manuella diskar/Fisk - Coop Eriksberg
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-07-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa kundupplevelse? Nu söker vi engagerade Säljare i delikatess- och fiskdisk till Coop Väst!
Som Säljare i delikatess- och fiskdisk på Coop Eriksberg ansvarar du för att utföra alla vanligt förekommande arbetsuppgifter i butik och säkerställa bästa möjliga kundservice. Du är ett viktigt ansikte utåt och arbetar enligt Coops riktlinjer, rutiner och värderingar. Du en nyckelperson i mötet med kunden och i arbetet att skapa en trivsam och inspirerande butik.
Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och trivs i ett högt tempo där du möter många människor varje dag. Du tar ansvar, samarbetar väl med andra och bidrar aktivt till en inkluderande arbetsmiljö. För att lyckas i rollen ser vi att du har en god fysik då arbetet kan innebära tunga lyft, och att du har en stark vilja att lära dig och utvecklas i din roll.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bemanning av delikatess- och fiskdisk
Se till att vi alltid har en inspirerande och säljande fiskdisk
Öppna och stänga fiskdisken
Men även kan följande förekomma
Påfyllning och frontning av varor
Hantera reklamationer och klagomål enligt rutiner
Egenkontroll, städning och ordning i butik, lager och personalutrymmen
Skötsel och rengöring av maskiner och utrustning
Följa fys- och svinnrutiner
Bidra till ständiga förbättringar och en bra arbetsmiljö
Beroende på butikens behov kan du även arbeta med:
Varubeställningar
Returer, mottagningskontroller och följesedlar
Prisskyltning och kampanjskyltning
Prisändringar
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 32 h/vecka med tillträde enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag. Arbetstiderna varierar, men är till största del förlagda till dagtid. Vi tillämpar provanställning.
Vill du veta mer om tjänsten? Välkommen att kontakta Kundflödeschef Michelle Carlsson efter den 20e juli via mail: eriksberg.sl.farsk@coopvast.se
alt. tel. 010-741 89 05
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
God svenska i tal och skrift är ett krav
18 år fyllda är ett krav då vi har vissa maskiner med ålderskrav
Erfarenhet från arbete som kock eller kallskänka är mycket meriterande
Erfarenhet från arbete med recept och kalkyler är mycket meriterande
Erfarenhet och kompetens från detaljhandel och/eller andra serviceyrken är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
417 61 GÖTEBORG Arbetsplats
Coop Eriksberg Jobbnummer
9996437