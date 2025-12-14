Butikssäljare / Makeup-artist - Chanel Beauty, Göteborg
2025-12-14
Vi söker konsulter inom skönhetsbranschen till vår bemanningspool för Chanel!
Har du passion för exklusiv skönhet, kundservice och försäljning och vill representera ett av världens ledande varumärken? Nu söker vi fler engagerade och professionella medarbetare till vår bemanningspool i Göteborg för uppdrag hos Chanel.
Som Poolare blir du anställd av Retail Knowledge och arbetar i Chanels butiker.
Om rollenSom butikssäljare / makeup-artist på Chanel är din främsta uppgift att, genom personlig rådgivning och god kännedom om varumärkets produkter och historia, ständigt sträva efter att skapa exklusiva upplevelser för kunden.
Dina arbetsuppgifter: Skapa personliga makeup-konsultationer och produktrekommendationer.
Hjälpa kunder med val av doft, hudvård och makeup.
Förmedla varumärkets exklusivitet, historia och värderingar i varje kundmöte.
Delta i daglig drift - öppning, stängning, städning och lagerhantering.
Ansvara för kassa och rapportering i samråd med butikschef.
Vi söker dig som: Har tidigare erfarenhet inom detaljhandel, gärna från premium- eller lyxsegmentet.
Är utbildad makeupartist, hudterapeut, eller har gedigen kunskap genom praktisk erfarenhet och intresse.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Är flexibel, professionell och har öga för detaljer.
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (studier, arbete eller eget företag) på minst 50 % under minst ett år framåt - detta måste tydligt framgå i din ansökan.
Kan arbeta dag, kväll och helg - och har möjlighet till 3 arbetspass i veckan.
Vi erbjuder:
Möjlighet att arbeta med ett av världens ledande lyxmärken - Chanel. En unik arbetsplats där du får vara en del av ett dynamiskt team. Flexibla arbetstider och ett upplägg som passar din huvudsakliga sysselsättning.
Start: Omgående Omfattning: Timanställning vid behov Plats: Göteborg Lön: Enligt kollektivavtal
AnsökanVälkommen med din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på www.retailknowledge.se.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post, och inga ansökningar skickas direkt till Chanel.
Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Cecilia Sundqvist. Vi ser fram emot din ansökan! Retail Knowledges bedriver en uthyrningsverksamhet. Retail Knowledge är helt nischat mot detalj- och dagligvaruhandeln och har varit verksamma sedan 2002. Retail Knowledge har ca 300 anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö och vårt syfte är att bygga företagsanpassade bemanningspooler med extraanställda för kända retailbolag. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Ersättning
